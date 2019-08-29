Спецпроект

В центре Киева зажгутся звезды Андрею Шевченко, Ирине Дерюгиной и Дмитрию Христичу

4 сентября состоится закладка новых звезд на знаменитой "Площади звезд" (возле ТРЦ Gulliver)

Мероприятие обещает быть нескучным и, как всегда, масштабным, так как три звезды, которые "вспыхнут" в этот день, будут посвящены бесспорным мэтрам спорта, которых знает практически каждый украинец – легендарному футболисту Андрею Шевченко, гимнастке Ирине Дерюгиной и хоккеисту Дмитрию Христичу. "Виновники торжества" будут присутствовать на закладке лично, а их фаны и гости ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится "Площадь звезд", смогут их поздравить с очередным признанием, пообщаться с ними и сделать фото на память.

По словам одного из организаторов проекта (а он проводится в рамках сотрудничества ГО "Спільна перемога", ТРЦ Gulliver и при поддержке Министерства спорта Украины) Александра Соколинского, торжествам по случаю открытия звезд обычно предшествует большая работа.

"Мы отслеживаем звезд спорта, кино, шоу-бизнеса, смотрим на тенденцию их популярности, с оглядкой в том числе на их моральные устои, общественные принципы, те примеры, что они подают. Выбираем безоговорочных авторитетов, которые могут быть примером нашей молодежи. Следующая задача – связаться с тренером/представителем или самой звездой и попытаться встроиться в график знаменитости. Это непросто, часто занимает много времени, а иногда мы понимаем, что придется отложить чью-либо закладку на неопределенное время. К сожалению, или к счастью, "зажигаются" звезды в основном тем людям, которые не придут/приедут по первому звонку, поскольку их график расписан надолго вперед. Например, Андрея Шевченко мы ждали полгода. Нам важно, чтобы знаменитость лично открывала свою звезду на Площади (на ее закладку, кстати, уходит около 3 недель). Кроме этого ювелир делает именную нагрудную звезду, которую мы вручим на открытии", – рассказывает Александр Соколинский.

Организаторы утверждают, что только такая слаженная работа вывела проект "Площадь звезд" на такой высокий уровень, что локация стала не просто достопримечательностью города и привлекает иностранных туристов, но и является пропагандой стремления вперед для украинской молодежи.

"Предстоящее открытие звезд – это не только пропаганда здорового образа жизни, но и хорошая мотивация для молодежи заниматься спортом, не останавливаться на своих достижениях. Это очень важно, так как спорту у нас в стране, к сожалению, уделяется не так много внимания, как он того заслуживает или как хотелось бы. Появление новых звезд на "Площади звезд" хоть как-то корректирует ситуацию, – рассказывает Владимир Бульба, советник министра Министерства молодежи и спорта Украины. – Молодой спортсмен видит, что его старших коллег уважают, их заслуги помнят и на них хотят равняться даже спустя годы. Кроме того, о нем узнают и иностранцы, посетившие локацию. По QR-коду, который оборудован при каждой звезде, можно ознакомиться с достижениями "хозяина звезды" подробно. Это мотивирует, и юные спортсмены тоже стремятся иметь такие достижения, которые сделают их известными в стране и за ее пределами!".

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Напомним, "Площадь звезд" появилась в 2015 году по инициативе ТРЦ Gulliver при поддержке общественной организации "Спільна перемога", телеканала MusicBOX, министерств молодежи и спорта, информационной политики, а также управления туризма КГГА и Украинской киноакадемии. Главной целью создания площади было напомнить украинцам о великих достижениях соотечественников. Сегодня это место – одна их главных достопримечательностей столицы, где можно увидеть звезды выдающихся деятелей из области кино, культуры, искусства и спорта, кумиров многих украинцев.

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