"В чем суть претензии?": Владимир Остапчук резко высказался о скандале вокруг Евровидения-2020

Ведущий ответил на гневный пост украинской модели

Украинский телеведущий Владимир Остапчук во время концерта украинской группы KAZKA неудачно пошутил на тему "Евровидения". Прямо со сцены он обратился к победителям Нацотбора на "Евровидение-2020", коллективу Go_A, и порекомендовал ему не брать билеты в Роттердам, где состоится конкурс. По мнению ведущего, победа все равно достанется представителям России – группе Little Big. Более того, ведущий назвал "Евровидение" конкурсом для фриков и инвалидов.

Такое высказывание весьма зацепило украинскою модель с инвалидностью Александру Кутас. Девушка на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором обратилась к шоумену с просьбой прокомментировать свои слова: "Дабы разобраться в ситуации я лично крайне корректно и с уважением обратилась к Владимиру. Верю в лучшее в людях, пока они не переубедят меня в обратном. Последующего ответа я никак не ожидала".

Владимир ответил девушке, но в своих словах не увидел ничего скандального: "Та Господи, никто никого не собирался обижать. В чем суть претензии, я сказал слово "инвалид" в микрофон? Да, простите, раз такие вещи обижают, приношу извинения. Вообще не вижу тут проблемы. Так в чем же суть претензии? Вы действительно обижаетесь на само слово, которым называют людей с ограниченными возможностями в стране, где нет пандусов на главной площади столицы?! Вас оскорбляет термин, сказанный вскользь в контексте, где можно принять юридический термин, но вы ок с тем, в каких условиях живут люди? Я искренне желаю вам так же упорно защищать свои права не по надуманным раздутым предлогам, а в реальных изменениях в стране. Врага номер один нашли. Извините еще раз, что употребил в публичном пространстве слово "инвалид" и это обидело вас и ваших друзей. Искренне сожалею".

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