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В честь праздника: украинские звездные папы, которые души не чают в своих детях

Сегодня, 08:33

Юрий Горбунов, Сергей Бабкин и другие популярные папы-артисты

Сегодня, 21 июня, в Украине отмечается относительно молодой праздник – День отца. Начиная с 2019 года, он отмечается в третье воскресенье июня. В честь праздника Сегодня.Lifestyle подготовили специальную подборку украинских знаменитостей, которые души не чают в своих детях.

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов с сыном Иваном
Юрий Горбунов с сыном Иваном
Фото: instagram.com/kosadcha

В феврале 2020-го года сыну телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова, Ивану, исполнилось три года. Звездные родители до сих пор скрывают лицо ребенка от общественности, публикуя лишь фото со спины.

Юрий впервые стал отцом достаточно в позднем возрасте – 46 лет. Ведущие крайне редко публикуют фото с малышом. Знаменитость признается, что всегда мечтал о сыне, и очень рад его появлению на свет.

Юрий Горбунов с сыном Иваном
Юрий Горбунов с сыном Иваном
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Когда ты молодой, у тебя много каких-то своих параллельных дел, и дети растут параллельно. А сейчас ценю каждый вечер, каждое утро, проведенные с сыном. Когда он ко мне прижимается, мы обмениваемся энергиями. Это очень сложно объяснить словами", – рассказывал ранее Юрий поклонникам.

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич с дочками
Анатолий Анатолич с дочками
Фото: пресс-служба

Телеведущий, автор и продюсер программы "Зе Интервьюер", а также ведущий программы "Ранок з Україною"на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич с супругой Юлией воспитывают двух дочерей – Алису и Лолиту. В интервью Сегодня.Lifestyle телеведущий признавался, что девочки полностью изменили его жизнь и сейчас он не представляет дом без них.

"Самое лучшее в жизни — все связано с ними. До них ничего не нужно было. Девочки — двигатели процесса. Хочется всего самого лучшего", – делился с нами Анатолий.

Сергей Бабкин

Семья Сергея Бабкина
Семья Сергея Бабкина
Фото: instagram.com/babkin_official

Знаменитый музыкант и певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной воспитывают уже троих детей – дочь Василину и сына Артура (сына Снежаны от первого брака). Также у Сергея есть сын от первого брака – Илья.

Недавно исполнитель снова стал отцом – Снежана родил мальчика по имени Елисей. Интересно, что супруге Бабкина приснилось именно это имя. Исполнитель считает, что именно дети – продолжение его самого. Они учат музыканта вместе с супругой чему-то новому в жизни и постоянно мотивируют.

Григорий Решетник

Григорий Решетник с сыновьями
Григорий Решетник с сыновьями
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник – дважды папа. С супругой Кристиной они воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия. Телеведущий считает их своей гордостью, но не скрывает – он всегда мечтал и о девочке.

"Моя гордость. Как же быстро они растут – не по дням, а по часам", – пишет знаменитость на своей странице в Instagram.

Григорий также не скрывает, что в связи со своим плотным графиком он часто балует мальчиков. Поэтому роль доброго полицейского в их семье досталась Решетнику, а не супруге.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук с детьми
Владимир Остапчук с детьми
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук после развода со своей женой Еленой Войченко продолжает воспитывать детей и проводить досуг с дочкой Эмилией и сыном Эваном. Мужчина не скрывает, что дети – для него самое дорогое, что есть в жизни.

И несмотря на то, что бывшая супруга отказалась подавать на алименты, Владимир старается обеспечить детей всем самым наилучшим – и даже обустроил специальную комнату в своей новой квартире, где проживает с избранницей Кристиной Горняк.

"Мы с Леной договорились, что я буду добровольно платить деньги и содержать деток. Как папа, я сделаю все, чтобы им всегда было комфортно", – рассказывал Остапчук Сегодня.Lifestyle.

Потап

Потап с сыном Андреем
Потап с сыном Андреем
Фото: instagram.com/realpotap

Несмотря на то, что у украинского продюсера и рэпера Потапа пока еще нет общих детей с певицей Настей Каменских, артист воспитывает сына от первого брака с продюсером Ириной Горовой. Сейчас парню по имени Андрей уже исполнилось 11 лет. Мальчик часто появляется со звездными родителями на тусовках шоу-бизнеса.

После развода Ирина и Потап сохранили отличные отношения, поэтому певец старается как можно чаще проводить с сыном время. Он ходит на его первые звонки в школе, занимается вместе спортом и очень гордится успехами сына.

MONATIK

Дима Монатик с детьми в Риме
Дима Монатик с детьми в Риме
Фото: instagram.com/irinademicheva

Украинский певец MONATIK воспитывает вместе с супругой Ириной двоих сыновей – Платона и Даниила. Долгое время артист не показывал их лица, но недавно решил поделиться фотографией старшего сына.

MONATIK с сыном
MONATIK с сыном
Фото: instagram.com/monatik_official

Исполнитель души не чает в своих наследниках – на карантине они вместе танцевали и играли в игры.

"Который вечер мы танцуем... Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню", – писал ранее исполнитель.

Сергей Притула

Сергей Притула с детьми
Сергей Притула с детьми
Фото: instagram.com/siriy_ua

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула – папа двоих детей: 11-летнего Дмитрия и 2-летней Соломии. Притула утверждает, что он – строгий отец, и особенно к старшему сыну проявляет большую требовательность.

Телезвезда считает, что 11 лет – тот возраст, когда ребенок несет ответственность за свои поступки и слова. А вот в Соломие он души не чает и часто ее балует.

Смотрите видео о крепких и брутальных отцах Голливуда:

Также напомним, что недавно впервые отцом стал супруг лидера группы ONUKA – музыкант Евгений Филатов.

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