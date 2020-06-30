В деле Михаила Ефремова о смертельном ДТП появился четвертый пострадавший

Компенсацию теперь может требовать еще один сын Сергея Захарова

В деле о смертельном ДТП, которое 8 июня устроил российский актер Михаил Ефремов, появился четвертый пострадавший. Напомним, что артист в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон на встречной полосе, в результате чего погиб 57-летний курьер Сергей Захаров.

По информации Telegram-канала Mash, в судебном деле появился еще один потерпевший – младший сын погибшего мужчины и его гражданской жены Ирины, Валерий. Отметим, что такой статус позволяет ему участвовать в суде и требовать компенсацию.

До этого такой статус получили брат покойного, его жена и старший сын. А вот гражданской жене Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем его сын артиста Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото с отцом.

Также недавно адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей погибшего.

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