В День учителя alyona alyona, Камалия и другие звезды рассказали интересные истории о профессии педагога

Звезды шоу-бизнеса поздравили учителей трогательными постами в соцсетях

Сегодня, в День учителя украинские звезды пишут трогательные посты в социальных сетях и поздравляют педагогов с праздником. alyona alyona поделилась секретом от учительницы математики, а Лилия Ребрик рассказала, почему ее мама одна из лучших учителей в жизни телеведущей. Все теплые слова селебритис мы собрали в одном материале.

alyona alyona

Скриншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Исполнительница в своем Instagram-аккаунте вспомнила сразу две истории из школьных времен. Первая – о первой учительницы, чей красивый почерк вызывал у будущей звезды настоящий восторг. Вторая – о фразе, которую alyona alyona запомнила на всю жизнь:

"У лошади голова большая, пусть она думает. А вы молоды, вы должны действовать". С этим выражением я иду по жизни и именно оно меня стимулирует действовать здесь и сейчас".

Лилия Ребрик

В публикации в Instagram известная ведущая показала фото со своей мамой и маленькой дочкой.

Скриншот: instagram.com/liliia.rebrik

Мама телеведущей всю жизнь посвятила преподавательству. По словам Лилии, у женщины очень тонкая способность объяснять и обучать.

"Учитель – это намного больше, чем просто профессия", – считает Ребрик.

Камалия

Скриншот: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия, которая вылечилась от коронавируса, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она очень похожа на учительницу. В подписи артистка также назвала эту профессию одной из самых трудных:

"В какой бы вы не были профессии, наступает время, когда каждый из нас становится учителем. Учитель – все-таки одна из самых нелегких и ответственных профессий! С праздником, дорогие".

Alyosha

INSTAGRAM

Певица Alyosha и ее муж Тарас Тополя записали видеообращение, в котором выразили свое почтение педагогам. "Мы хотим поздравить таких замечательных людей, которые посвятили свою жизнь такому важному делу, как обучать других. Спасибо вам за то, что вы есть", – поблагодарила пара всех преподавателей.

Джамала

INSTAGRAM

Короткий ролик для учителей записала и певица Джамала, опубликовав его на своей странице в Instagram. Артистка также сказала слова благодарности и отметила, что в своей жизни она встречала только важных и значимых преподавателей.

"Очень трудно сразу оценить вклад своих преподавателей, когда ты сам еще учишься... Ты можешь оценить уже спустя годы, когда мысленно возвращаешься к каким-то фразам, которые говорили тебе педагоги, когда используешь знания, которыми с тобой делились. Через осмысление ты понимаешь, какие крутые были у тебя учителя", – высказалась Джа.

Ранее мы рассказывали кто из украинских и мировых знаменитостей по специальности учитель.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться