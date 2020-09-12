Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В дом Эминема ворвался неизвестный и угрожал убить рэпера

Вчера, 13:54

Музыкант вывел злоумышленника из дома, передав его охране

На известного рэпера Эминема (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III), чью жизнь ранее спас Элтон Джон, было совершено нападение. В апреле этого года в дом артиста в Клинтон Тауншип, штат Мичиган, пробрался неизвестный мужчина и угрожал убить музыканта.

Об инциденте стало известно после того, как состоялось предварительное судебное слушание, пишут местные СМИ.

9 сентября в суде округа Маком офицер полиции Адам Хэксток, приехавший весной на вызов к дому Эминема, дал показания против подозреваемого Мэттью Хьюза. Сам артист на слушании не присутствовал.

Дело Мэттью Хьюза, которого обвинили в уголовном преступлении, будет рассматриваться в окружном суде 28 сентября, сообщается в Twitter.

Ранее Эминем сообщил полицейским, что в ночь случившегося он проснулся от чувства, что в его комнате кто-то находится. Увидев мужчину, исполнитель поинтересовался, что тот делает в его доме.

Читайте также:
На известную украинскую певицу напали по дороге на съемки: фото

Услышав, что неизвестный собирается убить Эминема, последний уговорил нарушителя уйти, провел его к выходу из дома, и передал охране. Музыкант уточнил, что у Хьюза при себе не было оружия.

Как стало известно позже, в дом рэпера преступник попал, разбив окно кирпичом. Хьюз также называл себя другом Эминема, проживающим поблизости.

Смотрите дайджест последних звездных новостей:

Мы также писали, что на украинского певца DZIDZO напали в Киеве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Каньэ Уэст подал заявку на участие в выборах президента США Любовница расчлененного рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях с ним Лидера O.Torvald Женю Галича ограбили в Одессе
Эминем рэпер злоумышленник
Реклама

Новости партнеров

Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 14 сентября 2020 года: какие знаки зодиака ждут обновления

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряFun

Львы-сплетники и стеснительный медведь: показали самые смешные фото дикой природы

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

12 сентябряEvents

12 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

11 сентябряFun

Фото дня. Пенсионер нашел в гараже "кувшин императора" стоимостью 714 тысяч гривен

11 сентябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская показала, где проводит отпуск во время пандемии коронавируса

11 сентябряШоу-бизнес

Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020: поздравления в картинках и стихах

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Ольга Куриленко, порадовала поклонников снимками в купальнике
Ольга Куриленко, порадовала поклонников снимками в купальнике
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Шокирующее признание дочери Ефремова: это с ней делала её мать
Шокирующее признание дочери Ефремова: это с ней делала её мать
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
72-летняя Ротару показала, как выглядит сейчас (фото)
72-летняя Ротару показала, как выглядит сейчас (фото)
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять