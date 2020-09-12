В дом Эминема ворвался неизвестный и угрожал убить рэпера

Музыкант вывел злоумышленника из дома, передав его охране

На известного рэпера Эминема (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III), чью жизнь ранее спас Элтон Джон, было совершено нападение. В апреле этого года в дом артиста в Клинтон Тауншип, штат Мичиган, пробрался неизвестный мужчина и угрожал убить музыканта.

Об инциденте стало известно после того, как состоялось предварительное судебное слушание, пишут местные СМИ.

9 сентября в суде округа Маком офицер полиции Адам Хэксток, приехавший весной на вызов к дому Эминема, дал показания против подозреваемого Мэттью Хьюза. Сам артист на слушании не присутствовал.

Дело Мэттью Хьюза, которого обвинили в уголовном преступлении, будет рассматриваться в окружном суде 28 сентября, сообщается в Twitter.

Ранее Эминем сообщил полицейским, что в ночь случившегося он проснулся от чувства, что в его комнате кто-то находится. Увидев мужчину, исполнитель поинтересовался, что тот делает в его доме.

Услышав, что неизвестный собирается убить Эминема, последний уговорил нарушителя уйти, провел его к выходу из дома, и передал охране. Музыкант уточнил, что у Хьюза при себе не было оружия.

Как стало известно позже, в дом рэпера преступник попал, разбив окно кирпичом. Хьюз также называл себя другом Эминема, проживающим поблизости.

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