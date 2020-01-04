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В доме принца Уильяма и Кейт Миддлтон покажут спектакль

В резиденции герцогов Кембриджских около 20 комнат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Во дворце принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые опубликовали архивное семейное фото, покажут спектакль. Театрализованное действо расскажет историю короля Георга II, его жены Кэролайн и любовницы Генриетты Говард, сообщает издание The Stage.

Смотрите в сюжете, зачем королевская семья приготовила почти сотню пудингов:

Так, королевский особняк членов семьи Винздор станет театрализованной сценой. С 28 февраля по 31 марта здесь будут показывать спектакль United Queendom о королеве Кэролайн, супруге короля Георга II, и Генриетте Ховард, его любовнице, которые были героинями одного из самых одиозных любовных треугольников конца XVII века.

"Обычно мы строим собственные стены и сверлим их, чтобы прокладывать кабели, но тут этого не произойдет. Мы должны проявить креативность и находчивость, чтобы использовать в постановке те элементы для света и музыки, что уже есть во дворце", – рассказывает креативный продюсер театральной компании Les Enfants Фиона Порритт.

Кенсингтонский дворец
Кенсингтонский дворец
Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Отметим, что на территории Кенсингтонского дворца расположены апартаменты Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые переехали туда после рождения первого сына принца Джорджа, принцессы Евгении и Джека Бруксбенка, принца Майкла Кентского и принцессы Мари, и других представителей королевской семьи.

Недавно Меган Маркл написала поклоннице трогательное письмо.

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