В доме принца Уильяма и Кейт Миддлтон покажут спектакль
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Во дворце принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые опубликовали архивное семейное фото, покажут спектакль. Театрализованное действо расскажет историю короля Георга II, его жены Кэролайн и любовницы Генриетты Говард, сообщает издание The Stage.
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Так, королевский особняк членов семьи Винздор станет театрализованной сценой. С 28 февраля по 31 марта здесь будут показывать спектакль United Queendom о королеве Кэролайн, супруге короля Георга II, и Генриетте Ховард, его любовнице, которые были героинями одного из самых одиозных любовных треугольников конца XVII века.
"Обычно мы строим собственные стены и сверлим их, чтобы прокладывать кабели, но тут этого не произойдет. Мы должны проявить креативность и находчивость, чтобы использовать в постановке те элементы для света и музыки, что уже есть во дворце", – рассказывает креативный продюсер театральной компании Les Enfants Фиона Порритт.
Отметим, что на территории Кенсингтонского дворца расположены апартаменты Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые переехали туда после рождения первого сына принца Джорджа, принцессы Евгении и Джека Бруксбенка, принца Майкла Кентского и принцессы Мари, и других представителей королевской семьи.
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