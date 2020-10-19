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В Дубае и с друзьями: Лобода с размахом отметила свое 38-летие (видео)

Сегодня, 12:50

Певица устроила вечеринку в ресторане русской кухни

Певица Светлана Лобода с размахом отметила свой день рождения. На днях артистке исполнилось 38 лет. Звезда устроила шумную вечеринку не где-нибудь, а в Дубае, куда прилетели ее друзья.

Telegram-канал "Только никому" пишет, что отмечала Лобода свой день рождения в ресторане Chalet Berezka, который расположен в одном из местных небоскребов.

Скриншот: Instagram

Оттуда открывается невероятный вид на город, а в меню – блюда русской, восточноевропейской и центральноазиатской кухни.

Гости развлекались танцами и караоке. Все это веселье они снимали на камеру, делясь видео на своих страничках в Instagram. Один из близких друзей Лободы, дизайнер Бичолла Тетрадзе, успел не только повеселиться, но и снять очень много коротких видеороликов для Instastories.

На видео певица танцует под живое выступление вокалистов. Для вечеринки Лобода выбрала светлое платье в пол с большим разрезом, а также – босоножки на высоком каблуке.

Чтобы узнать, как прошла вечеринка в честь дня рождения певицы, смотрите видео ниже:

Светлана Лобода отметила свое 38-летие в Дубае
Видео: instagram.com/bicholla

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