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"В душе было мрачно и грустно": Рене Зеллвегер рассказала, почему исчезла из кино

Актриса призналась, что шесть лет не прошли даром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Фото: Getty Images

50-летняя Рене Зеллвегер, которая сыграла главную роль в биографической ленте "Джуди", украсила обложку нового выпуска издания Red Magazine, а также рассказала в интервью о том, куда пропала на несколько лет и будет ли четвертый фильм "Бриджит Джонс".

Смотрите видео о том, как Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет:

Отметим, что после премьеры фильма "Моя любовная песня" Рене Зеллвегер исчезла с больших экранов и не возвращалась в Голливуд вплоть до 2015 года, присоединившись к Киану Ривзу в триллере "Только правда". 

"Я приняла несколько неправильных решений. В душе было мрачно и грустно, но я не считаю тот период временем, потраченным впустую. Я многому научилась, и это именно то, что было мне необходимо. Я многое узнала о перспективе, научилась распознавать разные закономерности своего поведения и делать правильные выводы. Поэтому я чувствую лишь благодарность", – рассказала о своем решении актриса.

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Одним из самых популярных проектов актрисы остается "Дневник Бриджит Джонс". На экраны вышло уже три части франшизы, но зрители все еще надеются на четвертую. 

"Если это то, что Хелен Филдинг хочет сделать, то звучит заманчиво", - сказала Зеллвегер.

Напомним, Рене Зеллвегер сыграла в психологическом триллере от Netflix "Что/если". 

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