В Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант"

Тело Аллы Клишты найдено правоохранительными органами в реке

Алла Клишта найдена убитой в Германии Фото: Facebook-страница Аллы Клишты

33-летняя украинская танцовщица Алла Клишта найдена убитой в Германии. Девушка принимала участие в шоу "Україна має талант" в 2011 году, а также выступала на сцене его немецкого и румынского аналогов. Алла Клишта является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскрученных обручей. Алла прокрутила 102 хула-хупа, общий вес которых составляет 20 килограммов.

Алла Клишта пропала в конце апреля текущего года. Девушка не появилась на плановом выступлении во Франкфурте. Об этом сообщает The Daily Mail.

Алла Клишта убита в Германии Фото: Facebook-страница Аллы Клишты

Спустя несколько недель стало известно, что Аллу Клишту убили, а затем бросили в реку на юго-западе Германии. Тело участницы талант-шоу было найдено еще 18 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

Полиция подозревает в убийстве Аллы Клишты ее 30-летнего бывшего бойфренда, однако его имя сотрудники правоохранительных органов не называют.

Неизвестны и обстоятельства убийства Аллы Клишты, несмотря на то, что вскрытие уже проведено. Однако сообщается, что убийство произошло до того, как тело бросили в реку.

Ранее мы писали, что 72-летний Бари Алибасов в больнице переписал завещание.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram