В Голливуде обстреляли студию рэпера Ашера

На момент стрельбы Ашер находился в студии

Рэпер Ашер Фото: instagram.com/usher

Во вторник, 12 февраля, голливудскую студию Westlake, где записывается рэпер Ашер, обстреляли, об этом сообщает TMZ. Более того, выяснилось, что на момент стрельбы Ашер находился в студии, но, по предварительным данным, не пострадал.

Неизвестные начали стрельбу с целью ограбления рэпера Rich the Kid. Стоит отметить, на артиста уже совершали нападение в Лос-Анджелесе летом 2018 года, в результате которого Rich the Kid был тяжело ранен. Очевидцы утверждают, что в этот раз грабители совершили целую серию выстрелов.

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Версию относительно нападения с целью ограбления подтверждает тот факт, что за день до происшествия Rich the Kid опубликовал фото с пачками долларов на своей странице в Instagram:

Rich the Kid Фото: instagram.com/richthekid

Отметим, сам Ашер обстрел звукозаписывающей студии не комментирует.

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