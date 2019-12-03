В Голливуде снова популярно мясо: какие селебрити никогда не отказывались от стейка

В одном из ресторанов в Голливуде – мясные блюда на любой взыскательный вкус

Быть веганом полезно, но не модно. В Голливуде снова популярно мясо. В частности, сочные стейки. Зеленые салаты уже надоели многим звездам шоу-бизнеса, поэтому переходят на другую сторону кухни. Но некоторым трудно поступиться своими принципами. Кто они? И какие селебрити никогда не отказывались от лакомого куска мяса?

Курица, говядина, свинина. Колбасы, филе и сочные стейки. В одном из ресторанов в Голливуде – мясные блюда на любой взыскательный вкус.

За годы работы в своем ресторане шеф-повар Куртис Стоун видел немало звезд. Поэтому с уверенностью может сказать: многим нравятся именно стейки.

"Идеальный стейк, это когда ты знаешь, чем кормили животное, было ли оно здорово. А потом это кропотливая работа с огнем. Надо придерживаться правильной температуры, следить – переворачивать", – рассказывает ресторатор.

Спрос на мясо подтверждает и статистика. За последние семь лет, в частности, продажа говядины выросла на 15%.

"Приготовление стейка – целое шоу. И люди хотят это шоу. Они готовы ожидать час, два – сколько нужно. Здесь это очень популярное блюдо", – говорит Тодд Джонсон, президент Торговой палаты Беверли-Хиллз

В Голливуде немало известных мясоедов. Актриса Шарлиз Терон – никогда не была вегетарианкой. И в свои 44-ри имеет безупречный вид – хорошую кожу и стройную фигуру.

Обожает стейки и Дрю Бэрримор. Правда, чрезмерное влечение к вкусненькому заставляет ее время от времени садиться на диету.

Есть звезды, которым пришлось завязать с вегетарианством. Из-за угрозы собственному здоровью. Как, к примеру, Анджелина Джоли. И только с употреблением мяса, как пишет пресса, к актрисе вернулась былая красота. Журналисты сплетничают – отсутствие стейков дома – один из поводов развода с Брэдом Питтом.

Актриса Энн Хэтэуэй изменила идее вегетарианства ради работы. Для съемок в фильме ей нужно было набрать вес, чтобы ходить в десятикилограммовом скафандре. И звезде настолько понравился ее внешний вид после изменения рациона, она решила не возвращаться к вегетарианству.

А вот Натали Портман уступать своим принципам не собирается. Она стала вегетарианкой еще в детстве, когда увидела, как проводят опыты над животными. С тех пор отказ от мяса – ее осознанный и твердый выбор.

А кто за и кто против вегетарианства из отечественных звезд – смотрите видео:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные вегетарианские супы. "Сегодня" также делились рецептами салатов для вегетарианцев.

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