В гостях у Деми Ловато: певица продает дом, где чуть не умерла

Артистка готова продать особняк почти за 10 млн долларов. В доме у нее случилась передозировка наркотиками

Деми Ловато. Фото: instagram.com/ddlovato

Голливудские звезды что-то часто стали продавать свои квартиры и дома. Например, актриса Мерил Стрип продает свой пентхаус на Манхэттене в Нью-Йорке за 24,6 миллиона долларов.

А теперь стало известно, что певица Деми Ловато решила продать свой дом в Голливуд-Хиллс, где у нее случилась передозировка наркотиками. 26-летняя знаменитость готова отдать дом новому владельцу по цене 9,495 миллионов долларов, пишет architecturaldigest.

Такое решение артистка приняла после двухнедельной госпитализации в наркологической клинике.

Отметим, что жилая площадь дома Деми Ловато – более 510 кв. м. В особняке есть четыре спальни и шесть ванных комнат. Из удобств есть плавательный бассейн на панорамной террасе и лаундж для проведения вечеринок, а также бар и домашний кинотеатр. В сентябре 2016 года покупка данной недвижимости обошлась бывшей звезде в 8,3 миллиона долларов.

Кроме того, дом знаменитости размещен в конце тихой дороги за воротами с высоким забором. Со внутреннего двора, гостиной и многих спален открывается беспрепятственный вид на Лос-Анджелес и побережье Тихого океана. Частное поместье актрисы занимает участок более 40 соток. Внутри светлая и открытая планировка этажей в индивидуальном дизайне. На исключительной кухне шеф-повара установлена высококачественная техника, мраморные столешницы и есть выход к бассейну с грилем под открытым небом. Главная спальня с двойным гардеробом и большой ванной.

Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS Дом Деми Ловато. Фото: MLS 1/15

Напомним, знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас выставил на продажу свою квартиру за 8 миллионов долларов (это вдвое больше цены, за которую актер со своей бывшей супругой, Мелани Гриффит, приобрел квартиру в 2005 году).