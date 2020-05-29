В гостях у Оксаны Билозир: как живет украинская легенда

В канун дня рождения певица показала свой загородный дом

30 мая украинская певица Оксана Билозир будет отмечать свое 63-летие. В канун дня рождения программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" наведалась в гости к артистке. Оксана впервые показала свой дом.

Зелено у Оксаны не только во дворе, но и за его пределами – на территории Конча-Заспы, где она проживает с семьей.

"У нас маленький рай. А вот – сосны. Им более 120 лет, они все посчитаны, имеют номер и их нельзя трогать. И это большое счастье жить возле таких деревьев", – проводит экскурсию по своей территории Билозир.

Сам дом артистки также ближе к природе – полностью сделанный из дерева. По словам Оксаны, каждая вещь здесь – особенная: "Все, что здесь есть, оно очень-очень символическое, по каждому предмету здесь есть своя история".

За цветами Оксана ухаживает вместе со своей мамой и часто приглашает друзей в гости: "Кто первый раз приходит из моих знакомых, говорит: "Боже, у тебя здесь как в музее".

Также Оксана Билозир вспомнила о том страшном случае, когда ее должность министра культуры едва не обернулась трагедией – певицу отравили и она целый год провела в больнице.

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