Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В гостях у Оксаны Билозир: как живет украинская легенда

Сегодня, 08:02

В канун дня рождения певица показала свой загородный дом

30 мая украинская певица Оксана Билозир будет отмечать свое 63-летие. В канун дня рождения программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" наведалась в гости к артистке. Оксана впервые показала свой дом.

Зелено у Оксаны не только во дворе, но и за его пределами – на территории Конча-Заспы, где она проживает с семьей.

"У нас маленький рай. А вот – сосны. Им более 120 лет, они все посчитаны, имеют номер и их нельзя трогать. И это большое счастье жить возле таких деревьев", – проводит экскурсию по своей территории Билозир.

Сам дом артистки также ближе к природе – полностью сделанный из дерева. По словам Оксаны, каждая вещь здесь – особенная: "Все, что здесь есть, оно очень-очень символическое, по каждому предмету здесь есть своя история".

За цветами Оксана ухаживает вместе со своей мамой и часто приглашает друзей в гости: "Кто первый раз приходит из моих знакомых, говорит: "Боже, у тебя здесь как в музее".

Также Оксана Билозир вспомнила о том страшном случае, когда ее должность министра культуры едва не обернулась трагедией – певицу отравили и она целый год провела в больнице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Холодильник с вином и личный кабинет: Маша Ефросинина открыла двери своего дома Орхидеи, рукола, малина и манго: что выращивают на карантине украинские знаменитости Молчал об этом 40 лет: первая супруга Павла Зиброва изменила ему со студентом
дом шоу-бизнес певица Оксана Билозир
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Фіналістка
Фіналістка "Холостяк-10" емоційно звернулася до шанувальників
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»

Популярные статьи

Вчера, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Вчера, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:08Техно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Вчера, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяШоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

27 маяFun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

26 маяFun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

26 маяСмотрите на OLL.TV

Пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

26 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

26 маяFood

Что приготовить из киноа: ТОП-5 необычных рецептов

Новости партнеров

Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Анастасия Квитко сразила шикарным видом
Анастасия Квитко сразила шикарным видом
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Син Ротару розповів, куди зникла співачка
Син Ротару розповів, куди зникла співачка