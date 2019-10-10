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В гостях у принца Гарри: Эд Ширан поделился забавным видео с герцогом

Британский певец стал почетным гостем герцога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:36
Принц Гарри и Эд Ширан
Принц Гарри и Эд Ширан
Фото: YouTube

Популярный британский певец Эд Ширан пришел в гости к принцу Гарри. Визит был приурочен ко Дню психического здоровья, который отмечают в мире 10 октября. Певец с герцогом как раз обсудили все насущные проблемы касательно этой темы и в ходе их общения возник забавный момент – знаменитости не поняли друг друга.

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Эд Ширан опубликовал в YouTube ролик, на котором он запечатлен с принцем Гарри и обсуждает проблемы, связанные с депрессией у многих людей по всему миру.

Британские знаменитости призвали людей оказывать помощь всем, кто страдает от психологических проблем. При этом принц Гарри отметил, что встретиться с музыкантом — все равно, что "смотреть в зеркало". Оба они, как известно, рыжеволосые.

"Я действительно волнуюсь. Принц Гарри связался со мной и рассказал идею благотворительного видео, мы собираемся кое-что снять. Я так долго восхищался им издалека!" – заявил в начале видео Эд.

В ходе разговора принц Гарри поблагодарил певца за визит и предложил ему написать песню, которая поможет рассказать обществу о проблемах людей с депрессиями.

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"Спасибо, что пришел. Мне кажется, об этом говорят недостаточно много. И думаю, что многие во всем мире действительно страдают. Музыкант с таким опытом, как у тебя, сможет написать песню, которая поможет рассказать об этом более широкому кругу лиц", – обратился к нему герцог.

Но тут у них возник неловкий и забавный момент – Эд заявил, что как раз уже пытался написать песню на эту тему, и добавляет: "Так надоели эти шутки и едкие комментарии. Я чувствую, что пришло время встать и сказать: "Мы не собираемся это терпеть! Мы – рыжие и будем сражаться!".

Эд Ширан
Эд Ширан
Фото: Getty Images

Реакция наследника престола была двузначная – он замолчал, а потом решил уточнить тему диалога: "Возможно, мы друг друга не поняли – я имею в виду Всемирный день психического здоровья".

"Да-да, я тебя сразу понял", – отвечает Ширан и быстро удаляет из презентации в ноутбуке заголовок слайда Ginger's unite (объединение рыжих, а не имбиря, – ред.).

Напомним, что принц Гарри на днях подал второй судебный иск на таблоиды из-за вероятной прослушки телефонов королевской семьи.

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