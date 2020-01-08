В каких отношения состоят Брэд Питт и Дженнифер Энистон: заявление актера

Актер состоит в дружеских отношениях с экс-женой

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

После громкого развода голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта поклонники не покидают надежды на воссоединение секс-символа с бывшей возлюбленной – Дженнифер Энистон. Кажется, что спустя годы звезда сериала "Друзья" смогла справиться с обидой после измены Питта. За последнее время звезд не раз видели вместе и не только на светских мероприятиях. А сам Брэд даже публично прокомментировал их теперешний статус отношений.

Узнайте, почему Брэд Питт заставил Анджелину Джоли сыграть с ним свадьбу:

Как пишет Daily Mail, перед церемонией вручения наград "Золотого глобуса" Брэда Питта спросили журналисты, не боится ли он столкнуться на красной дорожке с Энистон. Но актер неожиданно назвал бывшую жену своей хорошей подругой и пообещал непременно с ней поздороваться. Следом журналисты сказали, что хотели бы снова увидеть их вместе на совместном фото. На что актер остроумно ответил: "Второе самое важное воссоединение этого года? Я понимаю… После воссоединения "Друзей", конечно".

Отметим, что феврале 2019 года Питт посетил празднование 50-летия Энистон в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Звезды называют себя хорошими друзьями и поддерживаю друг друга.

Напомним, ранее экс-супруга Брэда Питта выдвинула актеру ультиматум.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.