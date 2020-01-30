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В каком году женится Владимир Остапчук: предсказание нумеролога

Сейчас шоумен разводится с женой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко, которая недавно рассказала о многочисленных изменах шоумена. Именно предательство является истинной причиной разрыва пары.

Смотрите откровенное интервью Елены Войченко в программе "Зірковий шлях":

Но когда снова женится новоиспеченный холостяк и Крыса по гороскопу Владимир Остапчук? Тем более, что, по словам Елены Войченко, у телеведущего появилась другая женщина.

"Там правда будут изменения. Возможно, он захочет изменить какой-то подход в личной жизни. У него и так тяжело сейчас в личной жизни. Это будет продолжаться полгода, в сентябре, скорее всего, это все решится. Но он не будет спешить строить другие отношения или вообще как-то строить свою личную жизнь. Ему на это нужно будет наверное еще года два, когда он захочет в личной жизни какой-то другой вектор взять. У него год женитьбы – 2021", – комментирует Галина Ганджа, нумеролог-психолог.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

А этот год Остапчук может смело посвятить не любовным отношениям, а закладке фундамента для нового дома. Это также подходящее время для покупки им квартиры.

Напомним также, Елена Войченко со слезами на глазах призналась, что Владимир Остапчук не участвует в жизни детей.

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