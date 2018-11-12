В Калифорнии сгорел дом Майли Сайрус

Дом известной певицы Майли Сайрус пострадал во время мощных лесных пожаров

Дом известной певицы Майли Сайрус пострадал во время мощных лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сама звезда рассказала на своей странице в Twitter.

Скриншот из соцсети

По словам певицы, ее дом сгорел дотла, но ее домашние животные и "любовь ее жизни" вовремя ушли из дома. Майли отмечает, что это для нее самое главное, и у нее останутся воспоминания об этом месте.

Скриншот из соцсети

Также Сайрус поблагодарила пожарных и департамент шерифа, и призвала всех заинтересованных помочь пострадавшим от пожаров личным присутствием, деньгами или вещами.

Напомним, Майли Сайрус стала не единственной пострадавшей, чей дом сгорел дотла. Особняк актера Джерарда Батлера тоже сгорел, но звезда фильма "Голая правда" во время пожара был эвакуирован. После того, как пожарным удалось побороть стихию, Батлер вернулся на место происшествия.