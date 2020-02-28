В Канаде отказались оплачивать охрану Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги с 1 апреля лишатся не только статуса королевских лиц

31 марта 2020 года принц Гарри и Меган Маркл официально выходят из королевской семьи. На данный момент герцогиня проживает вместе со своим сыном Арчи Харрисоном в Канаде. Но после сложения королевских полномочий местные власти отказались оплачивать охрану четы.

Правительство Канады официально отказалось финансировать охрану герцогов Сассекских из-за возмущений канадцев. Поэтому с 1 апреля Меган Маркл и принц Гарри останутся без личной охраны в Канаде.

"Герцог и герцогиня Сассекские, которые решили частично переехать в Канаду, поставили наше правительство перед уникальным и беспрецедентным набором обстоятельств. Королевская канадская конная полиция с самого начала сотрудничала с официальными лицами в Великобритании по вопросам безопасности. Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, которые пользуются международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в обеспечении их безопасности по мере необходимости", – рассказал министр общественной безопасности Билл Блэр в журналистам CBC News.

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Ранее мы также писали, что Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.

Министерство общественной безопасности обеспечивало безопасность герцогов лишь потому, что они были королевскими лицами со статусом "международно защищенных" людей.

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