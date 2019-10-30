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В канун Хэллоуина Ирина Сопонару и Екатерина Никитина рассказали о мистике и вещих снах

Екатерина Никитина задабривает домовенка конфетами, а Ирина Сопонару опасается вещих снов

Ирина Сопонару Фото: пресс-служба

Уже завтра, 31 октября весь мир отмечает праздник Хэллоуин. Накануне Сегодня. Lifestyle предложили актрисам "Женского Квартала" рассказать, как они относятся к мистике.

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Актриса Екатерина Никитина призналась, что в ее жизни был мистический случай.

"В мистику верю частично. Скажем так, мне кажется, что есть какая-то высшая сила, которая имеет на нас влияние. Но все же считаю, что большинство мистических вещей происходят на подсознательном уровне. Сама я в приметы не верю и рассуждаю примерно так: "Хоть три черных кошки дорогу перейдут, хоть меня раз пять переступят, хоть я соль по всему дому рассыплю и все зеркала побью, это все мелочи". Все проблемы живут в нашей голове, и мы сами решаем, давать им волю и страдать или развеять в позитивном ключе, повернув их себе во благо", – говорит Екатерина.

"В моей жизни был мистический случай. Однажды ночью мне послышалось, как кто-то ходит возле моей кровати. Я отчетливо слышала, как по паркету шлепают именно маленькие ножки. У меня есть младший брат, поэтому я сразу подумала, что это он пришел ко мне спать. Но, к сожалению, на мое обращение к тени в ответ я услышала тишину. Закрыв глаза, я начался чувствовать, как колотится мое сердце. Спустя 20 секунд я открыла глаза и увидела, как передо мной стоит маленький человечек. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Я спряталась под одеяло. А потом вспомнила, как мне рассказывала о домовятах моя прабабушка. И чтобы их задобрить, им достаточно положить какую-то сладость, и они уйдут. Вспомнив это все, я положила возле кровати конфету и уснула. А когда проснулась, конфеты уже не было. То ли это действительно мистика, то ли кот съел, то ли я была просто очень уставшая и мне это все привиделось", – призналась актриса.

Актриса Екатерина Никитина Фото: пресс-служба

А вот артистка Ирина Сопонару жизненных историй, связанных с мистикой не вспомнила, однако призналась, что видела вещий сон.

"По правде, хочу верить в мистику. В приметы не верю, но, на всякий случай, все, что связано с деньгами, соблюдаю. Например, то, что не желательно выносить мусор после захода солнца. Со мной мистические события не случались. Хотя не уверена, что это считается, но однажды мне приснился вещий сон. С тех пор не люблю видеть сны. Предпочитаю спать без сновидений", – поделилась Ирина.

К слову, если вы все еще не выбрали костюм на Хэллоуин 2019, Сегодня.Lifestyle в преддверии праздника предлагают вдохновиться лучшими образами голливудских знаменитостей.

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