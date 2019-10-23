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В Киеве будут судить 24-летнего россиянина за нападение на DZIDZIO

Местонахождение других лиц, причастных к нападению на артиста, устанавливается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38
DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

28 декабря 2018, накануне Нового года, на украинского исполнителя DZIDZIO напали. По словам Михаила Хомы, его подкараулили молодые люди, нанесли телесные повреждения и скрылись с места преступления.

DZIDZIO рассказал о своем доме, где собирается вся семья:

Имена хулиганов, которые совершили нападение, были установлены. Более того, стало известно, что правоохранительные органы задержали одного нападающего. Им оказался 24-летний гражданин РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевская городская прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт по обвинению 24-летнего гражданина Российской Федерации в нанесении телесных повреждений артисту DZIDZIO из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.

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Отметим, долгое время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых было установлено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, за содеянное преступнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Местонахождение других лиц, причастных к нападению на DZIDZIO, устанавливается.

Ранее мы также писали, что DZIDZIO, Потап, Ольга Сумская и другие артисты встретились с президентом Зеленским.

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