В Киеве могут сорваться концерты известных российских артистов

Это может произойти в связи с запретом на въезд в Украину мужчин 16-60 лет из РФ

Борис Гребенщиков. Фото: facebook.com/pg/grebenshikov

Известная российская группа "Аквариум", вероятно всего, отменит концерты на Украине. Это из-за запрета на въезд мужчин из РФ возрастом 16–60 лет, сообщает Телеграмм-канал Mash.

"По словам PR-директора рокеров Максима Ланде, Гребенщиков планировал отметить день рождения серией концертов Москва – Питер – Киев. В этом году у певца юбилей – ему 65, и он хотел выступить в любимой Одессе. В графике гастролей были Херсон, Запорожье, Днепропетровск и Харьков. Но выступления могут отменить – участники коллектива попадают в возрастную группу", – отмечается в сообщении.

Кроме того, 30 ноября в Украину уже не пустили российского артиста балета, солиста Государственного академического Большого театра Андрея Меркурьева. Он ехал в Одессу на поставленный им балет "Крик".

"Когда я должен был проходить паспортный контроль, и мне отказали. Сказали: "Мы надеемся на ваше понимание, ведь в стране военное положение, отправляйтесь домой назад", – рассказал танцовщик в комментарии "Громадському".

Стоит отметить, что из-за запрета на въезд мужчин 16-60 лет в Киеве могут не состояться концерты российских групп Cream Soda и Little Big, а также рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC). Концерт Cream Soda запланирован на 9 декабря, его организуют в арт-пространстве Mezzanine. Выступление Little Big также запланировано на 9 декабря в клубе Stereo Plaza. На этой же площадке должен пройти концерт Noize MC 16 декабря. На сайте клуба сообщается, что продажи билетов на выступление Noize MC временно приостановлены. Однако, официально пока никто ничего не комментировал.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у главы государства заявлял, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля.