Спецпроект

В Киеве на "Площади звезд" открыли звезду всемирно известному художнику Ивану Марчуку

Звезда легенды украинской живописи стала сорок пятой на "Площади звезд"

13 августа на "Площади звезд", которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта, появилась звезда легенды украинской живописи, народного художника Украины, гения современности – Ивана Марчука.

Иван Марчук – живая легенда украинской живописи, всемирно известный художник, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член Золотой гильдии Международной академии современного искусства в Риме. Его имя – в числе сотни гениев современности (по версии британской газеты "The Daily Telegraph), которые создают многомерный образ мира и, опережая время, определяют направления и перспективы развития постиндустриальной цивилизации. Влияние его полотен на зрителя сравнивают с действием 25-го кадра, который влияет на подсознание и поэтому остается в памяти навсегда.

Сам Иван Марчук был приятно удивлен, когда узнал, что его звезда появится в центре города на "Площади звезд" и на открытии отметил: "Я знаю, как любит меня украинский народ. И не знаю, радоваться или плакать, но я думаю, что я доставил людям этой звездой наслаждение. Чтобы украинцы не забывали меня, помнили и уважали".

Как отметила на открытии звезды Татьяна Атаджанова, PR-директор Gulliver: "Наш проект имеет целью большую просветительскую миссию. Поэтому нам очень важно, чтобы все, кто посещает "Площадь звезд", больше узнавали об украинцах, которые достигли значительных результатов в своем направлении и прославляют Украину. Поэтому на каждой звезде есть QR-код, который ведет на страницу проекта и рассказывает о достижениях лауреата".

Звезда, заложенная 13 августа легенде украинской живописи, стала 45-й на "Площади звезд". В этот день сюда пришли десятки поклонников таланта гения. Среди них и Светлана Долеско, директор центра украинской культуры и искусства, которая прокомментировала событие: "Иван Марчук, как человек, прошедший и ссылки, и славу, и признание заслуживает того, чтобы в этом возрасте и за свои достижения получить такую ​​награду. И я точно могу сказать, что эта звезда на "Площади звезд" очень нужна не только художнику, но и всем украинцам".

Звезды на "Площади звезд" появляются по результатам нескольких этапов отбора. Это – рекомендация экспертной комиссии, а именно: представителей ТРЦ Gulliver, общественности (ОО "Совместная победа"), Министерства молодежи и спорта, Министерства информационной политики, экспертов медиарынка (телеканал MusicBOX), городской власти (КГГА). А также – ориентация на наличие у кандидатов наград и признание в профессиональной сфере, присутствие этих деятелей в медиа пространстве и в рейтингах популярности, анализ реакции и мысли людей в соцсетях, опросы среди общественности и посетителей ТРЦ. Опираясь на результаты, комиссия составляет финальный список.

Также на экранах ТРЦ Gulliver (общая площадь которых 1500 кв метров) в течение месяца будет транслироваться часть работ художника Ивана Марчука "Генотип вольности". Среди работ можно увидеть: "Восходит солнце над Днепром", "Скажи мне правду", "И звезды над ними сияли" и другие.

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