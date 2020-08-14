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В Киеве на "Площади звезд" открыли звезду всемирно известному художнику Ивану Марчуку

Сегодня, 09:44

Звезда легенды украинской живописи стала сорок пятой на "Площади звезд"

13 августа на "Площади звезд", которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта, появилась звезда легенды украинской живописи, народного художника Украины, гения современности – Ивана Марчука.

Иван Марчук – живая легенда украинской живописи, всемирно известный художник, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член Золотой гильдии Международной академии современного искусства в Риме. Его имя – в числе сотни гениев современности (по версии британской газеты "The Daily Telegraph), которые создают многомерный образ мира и, опережая время, определяют направления и перспективы развития постиндустриальной цивилизации. Влияние его полотен на зрителя сравнивают с действием 25-го кадра, который влияет на подсознание и поэтому остается в памяти навсегда.

Сам Иван Марчук был приятно удивлен, когда узнал, что его звезда появится в центре города на "Площади звезд" и на открытии отметил: "Я знаю, как любит меня украинский народ. И не знаю, радоваться или плакать, но я думаю, что я доставил людям этой звездой наслаждение. Чтобы украинцы не забывали меня, помнили и уважали".

Как отметила на открытии звезды Татьяна Атаджанова, PR-директор Gulliver: "Наш проект имеет целью большую просветительскую миссию. Поэтому нам очень важно, чтобы все, кто посещает "Площадь звезд", больше узнавали об украинцах, которые достигли значительных результатов в своем направлении и прославляют Украину. Поэтому на каждой звезде есть QR-код, который ведет на страницу проекта и рассказывает о достижениях лауреата".

Звезда, заложенная 13 августа легенде украинской живописи, стала 45-й на "Площади звезд". В этот день сюда пришли десятки поклонников таланта гения. Среди них и Светлана Долеско, директор центра украинской культуры и искусства, которая прокомментировала событие: "Иван Марчук, как человек, прошедший и ссылки, и славу, и признание заслуживает того, чтобы в этом возрасте и за свои достижения получить такую ​​награду. И я точно могу сказать, что эта звезда на "Площади звезд" очень нужна не только художнику, но и всем украинцам".

Звезды на "Площади звезд" появляются по результатам нескольких этапов отбора. Это – рекомендация экспертной комиссии, а именно: представителей ТРЦ Gulliver, общественности (ОО "Совместная победа"), Министерства молодежи и спорта, Министерства информационной политики, экспертов медиарынка (телеканал MusicBOX), городской власти (КГГА). А также – ориентация на наличие у кандидатов наград и признание в профессиональной сфере, присутствие этих деятелей в медиа пространстве и в рейтингах популярности, анализ реакции и мысли людей в соцсетях, опросы среди общественности и посетителей ТРЦ. Опираясь на результаты, комиссия составляет финальный список.

Также на экранах ТРЦ Gulliver (общая площадь которых 1500 кв метров) в течение месяца будет транслироваться часть работ художника Ивана Марчука "Генотип вольности". Среди работ можно увидеть: "Восходит солнце над Днепром", "Скажи мне правду", "И звезды над ними сияли" и другие.

Больше материалов по теме в спецпроекте "Площадь звезд".

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художник ТРЦ Gulliver Иван Марчук Площадь звезд
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