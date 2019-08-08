Спецпроект

В Киеве на "Площади звезд" появились звезды Кузьме Скрябину и группе "Друга Ріка"

1 августа на "Площади звезд", которая уже стала символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта, появились две особые звезды

Звезды заложили в честь группы "Друга Ріка" и в память композитора, поэта, певца, писателя, телеведущего, продюсера, актера, вокалиста и основателя группы "Скрябин" – Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). В этот день на церемонии присутствовали: жена Кузьмы Скрябина и основатель фонда имени Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук, группа "Друга Ріка" и группа "Скрябин", украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко, автор-исполнитель и продюсер Руслана Лыжичко, актриса театра и кино и телеведущая Янина Соколова.

1/5

Любовь и поддержка

Мы побывали на церемонии открытия, пообщались с гостями и артистами и узнали, что они думают о мероприятии и о самом проекте.

Светлана Бабийчук – супруга Кузьмы Скрабина, который трагически погиб в автокатастрофе в 2015 году: "Меня безусловно переполняют эмоции, в первую очередь, к моему мужу. Хотелось бы, чтобы он был здесь и ему лично вручали эту награду. Считаю, что он заслужил это. А в целом, чувствуется любовь и поддержка украинцев как на этой церемонии, так и вне ее".

Владимир Бебешко – украинский продюсер, который вместе с Кузьмой Скрябиным создал женскую группу "Пающие трусы", порадовался церемонии, рассказал о скромном характере Кузьмы и заинтриговал новым клипом. "Андрей был противником памятников и прочего, потому что по жизни он был скромным и непафосным человеком. Но я все же рад сегодняшнему мероприятию и буду ходить на все мероприятия, благодаря которым можно будет увековечить Андрея и его творчество. На мой взгляд творчество Андрея – это надолго, это навсегда. Потому что у него глубокая музыка и настоящие, честные стихи. И я всех призываю слушать "Скрябина", чтобы его песни никогда не забывались. И еще - я только что вернулся из студии, где наш клипмейкер сделал клип на песню, которая называется "Сонце замість шапки". В этом клипе кадры с Кузьмой, и совсем скоро, на день его рождения – 17 августа, вы его увидите".

Янина Соколова : "Это очень хорошая инициатива. Мне приятно, что менеджеры большого бизнеса поняли, что таким образом можно вдохновить всех украинцев слушать свою музыку, ценить легендарных артистов, которые внесли свой культурный вклад в то, какими мы есть сейчас. Я горжусь знакомством с ребятами из группы "Друга Ріка". И я горжусь группой "Скрябин", тем более, что мой муж родом из того же города, что и Кузьма Скрябин. И у нас дома целый альбом разных фотографий с Кузьмой. И по этим фото можно наблюдать целый процесс становления такой большой звезды. Мои дети поют как "Другу Ріку", так и Кузьму".

Валерий Харчишин – вокалист и фронтмен группы "Друга Ріка": "Это абсолютное совпадение. Скажу честно, никто специально не планировал одновременно открывать звезды группе "Друга Ріка" и Кузьме Скрябину. Но так случилось. И мне очень приятно, что сегодня именно мы и Кузьма Скрябин получили свои звезды на "Площади звезд"! И я знаю, что в нашей стране есть еще много артистов, которые заслуживают получить свою звезду".

В свою очередь, организаторы поблагодарили артистов за присутствие на церемонии открытия и заверили, что закладка новых звезд выдающимся украинцам будет продолжаться.

Татьяна Атаджанова – PR директор ТРЦ Gulliver, инициатора проекта: "Наш проект "Площадь звезд" поддерживает Министерство молодежи и спорта, КГГА, Украинская киноакадемия, музыкальный канала Music Box и ОО "Спільна перемога". Благодаря нашим партнерам мы и открываем эти звезды. Изначально мы ставили перед собой цель открыть 100 звезд, но теперь я вижу, что в нашей стране много талантливых людей и здесь можно и 1000 звезд открыть. Сегодня было одно из самых ожидаемых открытий. И нам очень приятно, что и группа "Друга Ріка" и "Скрябин" согласились принять участие в церемонии, и согласились, чтобы их звезды были именно тут – в самом центре нашей столицы".

Следующие награждения звездами состоятся в сентябре. Кто именно получит свою звезду, организаторы пока держат в тайне. Однако известно, что это будут спортсмены с мировым именем.

Более подробную информацию о "Площади звезд" можно узнать на сайте: https://gullivercenter.com/trc-stars

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram