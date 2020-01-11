В Киеве ограбили известную певицу
Полиция выясняет обстоятельства
В Киеве в субботу, 11 января, разбили и ограбили автомобиль певицы MARUV (Анны Корсун). На место инцидента выехала следственно-оперативная группа управления полиции города Киева.
Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Она уточнила, что инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и оперативники.
Отмечается, что следователи опросили заявителя и приняли заявление об уголовном правонарушении. Кроме того, сотрудники уголовного розыска изымают записи с камер видеонаблюдения рядом с местом преступления.
Сейчас рассматривают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.
В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что у певицы похитили крупную сумму денег и драгоценные украшения.
Также там пока не разглашают ее имени, говорят – известная в Украине исполнительница.
Отметим, что певица не в первый раз становится жертвой ограбления. Так, послевыступления на концерте Europa Plus LIVE в Москве с украинской певицей MARUV произошла неприятная ситуация – артистку ограбил один из фанатов.
Смотрите, как прошел сольный концерт MARUV в Киеве:
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