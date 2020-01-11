В Киеве ограбили известную певицу

Полиция выясняет обстоятельства

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

В Киеве в субботу, 11 января, разбили и ограбили автомобиль певицы MARUV (Анны Корсун). На место инцидента выехала следственно-оперативная группа управления полиции города Киева.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Она уточнила, что инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.

"Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне... там были все мои документы", — сказала она.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и оперативники.

Отмечается, что следователи опросили заявителя и приняли заявление об уголовном правонарушении. Кроме того, сотрудники уголовного розыска изымают записи с камер видеонаблюдения рядом с местом преступления.

Сейчас рассматривают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что у певицы похитили крупную сумму денег и драгоценные украшения.

"На данный момент певица дает показания. С ней работают следователи. Точная сумма похищенного пока неизвестна", – рассказали нам в полиции Киева.

Также там пока не разглашают ее имени, говорят – известная в Украине исполнительница.

Отметим, что певица не в первый раз становится жертвой ограбления. Так, послевыступления на концерте Europa Plus LIVE в Москве с украинской певицей MARUV произошла неприятная ситуация – артистку ограбил один из фанатов.

Смотрите, как прошел сольный концерт MARUV в Киеве:

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