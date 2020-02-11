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В Киеве ограбили певицу Камалию: что украли у супруги миллиардера

Артистку ограбили в столичном торговом центре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50
Певица Камалия
Певица Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Популярную украинскую певицу Камалию, которая ранее попала в Книгу рекордов Украины, ограбили в Киеве. Инцидент произошел 9 февраля в одном из столичных торговых центров. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в Instagram.

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Так, по словам певицы, она стала жертвой ограбления в Ocean Plaza. У Камалии украли дорогостоящий смартфон – IPhone 11 Pro Max. Артистка вызвала на место преступления полицию, однако сомневается, что гаджет удастся вернуть.

"Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон(( IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?", – поинтересовалась артистка.

Камалию ограбили в Киеве
Камалию ограбили в Киеве
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее мы также писали, что Камалия заметно похудела.

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