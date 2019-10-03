В Киеве осень: Потап и Настя Каменских устроили свидание

Звездные супруги показали, как проводят время вместе

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

Украинские артисты Настя Каменских и Потап, несмотря на то, что уже давно являются мужем и женой, продолжают ходить на свидания. Так, на своих страницах в Instagram звездные супруги показали яркие фото с совместной прогулки по осеннему Киеву. Потап написал, что свидания с Настей всегда очень романтичны.

Смотрите видео о том, где отдыхали молодожены Потап и Настя Каменских:

"Ходить на свидания с женой – это так романтично", – подписал кадр Потап.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Потап сходил на свидание с женой Фото: instagram.com/realpotap

Отметим, на фото Настя Каменских позирует с поясной сумкой, и многие подписчики сначала подумали, что артистка беременна: "Это самый большой обман в моей жизни! Нельзя так сумку носить! Мы же уже давно ждём вашего общего малыша".

Ранее мы также писали, что Потап признался, почему они с Настей решили рассекретить свои отношения. Артист также поделился подробностями личной жизни и рассказал, что с его супругой не всегда бывает легко.

Напомним, недавно Потап презентовал чувственный альбом MISHA. У многих название вызывает улыбку и воспоминания о свадьбе Потапа и Насти, которая проходила под кодовым названием Bear and Diamond.

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