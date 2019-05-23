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Ирина Горовая о свадьбе Насти и Потапа: "Я очень за них счастлива"

В Киеве состоялась премия Cosmopolitan Awards 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29

Вчера, 22 мая, в Киеве состоялась премия Cosmopolitan Awards 2019, и уже известен список победителей. Так, в номинации "Карьера года" победила соучредительница MOZGI Entertainment Ирина Горовая, которая очень хотела получить эту награду.

Журналисты попросили ее прокомментировать информацию о свадьбе Насти Каменских и Потапа. Отметим, на тот момент пара еще не рассекретила свои отношения. Горовая ловко ушла от ответа, однако уточнила, что если это правда, она счастлива за них. 

Ирина Горовая
Ирина Горовая
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Это неофициальная информация и не касается меня абсолютно. Я не комментирую. Когда кто-то что-то сделает и что-то произойдет, я думаю это дело ребят заявить о чем-то. Поэтому я не комментирую, но если это правда, я очень за них счастлива", – говорит Ирина.

Ведущей года назвали ведущую "Ранку з Україною" Лилию Ребрик, которая на церемонию пришла вместе с мужем Андреем Диким. Лучшей певицей стала Мишель Андраде, дизайнером – Лилия Литковская. Мужчина года – Андрей Бедняков.

Отметим, 23 мая Настя Каменских и Потап рассекретили свои отношения. В этот же день состоялась свадьба звездной пары.

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