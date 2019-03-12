Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Киеве состоялся масштабный концерт Натальи Могилевской: видео

Наталья Могилевская начала большой тур концертом в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22
Наталья Могилевская дала масштабный сольный концерт в Киеве
Наталья Могилевская дала масштабный сольный концерт в Киеве
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила прическу, встретила весну на сцене. Артистка впервые за длительное время отыграла большой сольный концерт в столице.

Наталья Могилевская признается, что ее новое шоу посвящено перерождению: "Это абсолютно новая программа, и главное, в ней понятно, что весна, посвящено шоу перерождению, внутреннему рождению".

На сцене 43-летняя Наталья Могилевская появилась в достаточно смелом наряде, который подчеркнул фигуру певицы.

Наталья Могилевская на сольном концерте в Киеве в сексуальном платье
Наталья Могилевская на сольном концерте в Киеве в сексуальном платье
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Во время исполнения песен Могилевская много танцевала, а ее партнерами были Игорь Кузьменко и Влад Яма, которого публика принимала очень горячо. Кроме того, на концерте присутствовал бывший возлюбленный певицы – Александр Ягольник. Также среди зрителей был замечен шоумен Дядя Жора вместе с женой Натальей.

"Концерт – это машина времени. Время летит, а хиты остаются, и только что во время концерта вспомнилась вся жизнь", – признался Дядя Жора. 

Наталья Могилевская дала масштабный сольный концерт в Киеве
Видео: Канал "Украина"

Отметим, концертом в Киеве Наталья Могилевская начала большой тур по городам Украины.

Ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская осваивает новую профессию.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Ту Аллу она уже сама не помнит": Максим Галкин о предстоящем концерте жены Бумбокс устроит крупный концерт на Арт-заводе Платформа Наталья Могилевская кардинально сменила прическу
концерт Наталья Могилевская
Реклама

Новости партнеров

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Почему уток нельзя кормить хлебом
Почему уток нельзя кормить хлебом

Популярные статьи

Вчера, 13:24Техно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

Вчера, 12:41Fun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

Вчера, 12:13Fun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

Вчера, 09:57Fun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

Вчера, 08:26Fun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

Вчера, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

10 мартаСтиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

10 мартаШоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

10 мартаШоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

10 мартаТехно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

10 мартаАфиша

Женщина-огонь или как стать супервумен! Обзор фильма "Капитан Марвел"

10 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

Новости партнеров

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
Копеечный и невероятно вкусный - батон с сыром и чесноком
Копеечный и невероятно вкусный - батон с сыром и чесноком