В Киеве состоялся масштабный концерт Натальи Могилевской: видео

Наталья Могилевская начала большой тур концертом в Киеве

Наталья Могилевская дала масштабный сольный концерт в Киеве Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила прическу, встретила весну на сцене. Артистка впервые за длительное время отыграла большой сольный концерт в столице.

Наталья Могилевская признается, что ее новое шоу посвящено перерождению: "Это абсолютно новая программа, и главное, в ней понятно, что весна, посвящено шоу перерождению, внутреннему рождению".

На сцене 43-летняя Наталья Могилевская появилась в достаточно смелом наряде, который подчеркнул фигуру певицы.

Наталья Могилевская на сольном концерте в Киеве в сексуальном платье Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Во время исполнения песен Могилевская много танцевала, а ее партнерами были Игорь Кузьменко и Влад Яма, которого публика принимала очень горячо. Кроме того, на концерте присутствовал бывший возлюбленный певицы – Александр Ягольник. Также среди зрителей был замечен шоумен Дядя Жора вместе с женой Натальей.

"Концерт – это машина времени. Время летит, а хиты остаются, и только что во время концерта вспомнилась вся жизнь", – признался Дядя Жора.

Наталья Могилевская дала масштабный сольный концерт в Киеве Видео: Канал "Украина"

Отметим, концертом в Киеве Наталья Могилевская начала большой тур по городам Украины.

Ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская осваивает новую профессию.

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