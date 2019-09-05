В Киеве состоялся вечер памяти Николая Мозгового: комментарии звезд

На сцене Дворца спорта выступили 37 артистов

37 артистов, 14 фур оборудования, три дня монтажа сцены во Дворце спорта – в Киеве состоялся вечер памяти Николая Мозгового, который в очередной раз объединил украинских музыкантов.

"Мы сделали лучший продакшн. Роскошная сцена, больше экранов, больше света", – делится дочь Николая Мозгового Елена.

Ирина Билык, которая обиделась на Екатерину Кухар, вышла на сцену, несмотря на бронхит. Звезда признается, что знала Николая Мозгового лично.

"Ой, это был такой вулкан. О нем вообще много чего рассказывают, его там какие-то похождения, как он гулял, как он любил жизнь", – вспоминает певица.

Особое отношение к Николаю Мозговому и у DZIDZIO: "Мне не стыдно сказать, что я воспитывался на творчестве Николая Мозгового", – признается Михаил Хома.

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

Но на концерте не все прошло, как по нотам, не обошлось и без неожиданностей. Так, Александр Пономарев едва не сорвал прямой эфир – все дело в рояле.

"Я чувствую – что-то не то. А я привык на рояле, таковой не скрутишь, а там просто кто-то понатыкал кнопочки, чтобы было легче в ля-миноре играть", – делится впечатлениями Пономарев.

А пока бывший муж Мозговой разбирался с инструментом, ее нынешний возлюбленный нянчился с дочкой.

"Мне Соля дает нагоняй целый день. Она нервничает, она чувствует этот наплыв эмоций", – комментирует певец Дэвид Аксельрод.

Вечер памяти Николая Мозгового Фото: facebook.com

Приятные переживания от музыки Николая Мозгового почувствовали и артисты, и зрители, ведь Маэстро жив, пока звучат его песни.

Ранее мы также писали, что Александр Пономарев обвинил американского исполнителя в плагиате.

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