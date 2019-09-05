Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Киеве состоялся вечер памяти Николая Мозгового: комментарии звезд

На сцене Дворца спорта выступили 37 артистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27

37 артистов, 14 фур оборудования, три дня монтажа сцены во Дворце спорта – в Киеве состоялся вечер памяти Николая Мозгового, который в очередной раз объединил украинских музыкантов.

"Мы сделали лучший продакшн. Роскошная сцена, больше экранов, больше света", – делится дочь Николая Мозгового Елена.

Ирина Билык, которая обиделась на Екатерину Кухар, вышла на сцену, несмотря на бронхит. Звезда признается, что знала Николая Мозгового лично.

"Ой, это был такой вулкан. О нем вообще много чего рассказывают, его там какие-то похождения, как он гулял, как он любил жизнь", – вспоминает певица.

Особое отношение к Николаю Мозговому и у DZIDZIO: "Мне не стыдно сказать, что я воспитывался на творчестве Николая Мозгового", – признается Михаил Хома.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Но на концерте не все прошло, как по нотам, не обошлось и без неожиданностей. Так, Александр Пономарев едва не сорвал прямой эфир – все дело в рояле.

"Я чувствую – что-то не то. А я привык на рояле, таковой не скрутишь, а там просто кто-то понатыкал кнопочки, чтобы было легче в ля-миноре играть", – делится впечатлениями Пономарев.

А пока бывший муж Мозговой разбирался с инструментом, ее нынешний возлюбленный нянчился с дочкой.

"Мне Соля дает нагоняй целый день. Она нервничает, она чувствует этот наплыв эмоций", – комментирует певец Дэвид Аксельрод.

Вечер памяти Николая Мозгового
Вечер памяти Николая Мозгового
Фото: facebook.com

Приятные переживания от музыки Николая Мозгового почувствовали и артисты, и зрители, ведь Маэстро жив, пока звучат его песни.

Ранее мы также писали, что Александр Пономарев обвинил американского исполнителя в плагиате.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Интеллигентная скромность: как прошел концерт Любомира Мельника в Киеве "Никакого пафоса": Олег Винник признался, как отметил день рождения Куда пойти на этой неделе в Киеве: интересные мероприятия
концерт Александр Пономарев Ирина Билык Елена Мозговая Николай Мозговой Михаил Хома
Реклама

Новости партнеров

Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Сегодня, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Вчера, 10:02Fun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Вчера, 09:31Техно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

Вчера, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Вчера, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

3 сентябряFun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

Новости партнеров

Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
6 шагов к более комфортной спальне. Фото
6 шагов к более комфортной спальне. Фото
К чему приводит дефицит йода в организме
К чему приводит дефицит йода в организме
Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок
Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок
Велосипедистка дня: хипстер с роскошной фигурой Полин Перрин
Велосипедистка дня: хипстер с роскошной фигурой Полин Перрин
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Незаменимый помощник в любом помещении - пегборд
Незаменимый помощник в любом помещении - пегборд