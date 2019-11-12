Спецпроект

20 лет на сцене: в Киеве зажжется звезда музыканту и продюсеру Потапу

Звезда одному из самых популярных мужчин украинского шоу-бизнеса появится на "Площади звезд"

Потап Фото: пресс-служба

Лишь недавно на "Площади звезд" увековечили "Время и Стекло", а теперь пришла пора зажечь звезду продюсеру одного из самых популярных украинских коллективов. Уже завтра, 13 ноября, в 13:00 на знаменитой "Площади звезд" в Киеве появится именная звезда украинскому музыканту и продюсеру Потапу, который в этом году празднует 20-летие на сцене.

В 2000 году Алексей Потапенко стал участником коллектива "ВуЗВ" ("Вхід у Змінному Взутті"), однако настоящая популярность к артисту, продюсеру и автору песен пришла с созданием в 2006 году дуэта "Потап и Настя". Группа стала лауреатом множества международных премий и выступала с концертами по всему миру, демонстрируя рекорды по посещаемости их шоу.

В 2014-м, параллельно с дуэтом "Потап и Настя", создается проект MOZGI, где Алексей по сей день является участником, продюсером, автором и режиссером.

Группа MOZGI Фото: instagram.com/d.vadya_mozgi

Спустя три года, в 2017-м, Настя Каменских и Потап объявили о завершении общей деятельности в рамках дуэта. Каждый из них создал собственный сольный проект – так появился ПТП. При этом Алексей продолжил участвовать в написании песен для артистки. Большинство из композиций, написанных совместно Настей и Потапом, стали настоящими хитами: "Тримай" продержалась на вершинах украинских топ-чартов почти год, а испаноязычная Peligroso попала сразу в 5 международных чартов, среди которых Music Choice и самый авторитетный в мире – Billboard.

Алексей Потапенко также является учредителем продюсерского центра MOZGI Entertainment, который в настоящее время оказывает поддержку коллективам MOZGI, "Время и Стекло", певицам Мишель Андраде и INGRET.

Отметим, в конце сентября Потап презентовал собственный альбом MISHA. Во многих треках артист рассказывает об отношениях с Настей Каменских. По словам самого Алексея, в данном альбоме он раскрылся по-новому.

Поддерживать Потапа на торжественной церемонии будет команда и люди, которые были рядом все годы его творческой карьеры. Все желающие смогут увидеть своего кумира завтра, 13 ноября, в 13:00 возле входа в ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится знаменитая "Площадь звезд".

"Площадь звезд" – это проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта. В центре города "зажигаются" звезды выдающихся украинцев, людей, которые достигли лучших результатов в своей работе. Сегодня на "Площади звезд" высечены имена 22 выдающихся украинцев, среди которых: Богдан Ступка, Нина Матвиенко, Владимир Горянский, Мария Примаченко, Виктор Постол, Оксана Билозир, ТНМК, СКАЙ, Ада Роговцева, Ольга Лящук, Михаил Завьялов, Светлана Трифонова, Александр Абраменко, Ольга Харлан, Дарья Билодид, Оля Полякова и другие.

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

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