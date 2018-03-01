В красной шубе и комбинезоне: Настя Каменских предстала в новом образе

Певица Настя Каменских продемонстрировала дерзкий и сексуальный образ. На странице в Instagram Настя поделилась фото, на которых предстала в новом образе.

Каменских выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". Певица позирует в красной шубе и комбинезоне. Свой яркий наряд Настя дополнила белыми кроссовками, а волосы собрала в высокий пучок.

"Красный к лицу", "Стильно", "Настя круто выглядишь", "Мне кажется, вы с новым имиджем помолодели", "Дешево и вульгарно", "Ужасное фото. Пальто слилось по цвету с брюками и ноги стали казаться в два раза толще", "Пародия на Ким Кардашьян", "Какой ужас, вульгарщина", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, Настя Каменских рассказала о третьем сезоне "Рассмеши комика. Дети", будущих хитах и фишках 90-х.

Для съемок "Рассмеши комика. Дети" Настя Каменских выбрала ультрамодный образ. На фото в Instagram певица предстала в свитшоте фиолетового цвета от украинского бренда ANNCHOO, стоимостью 1650 гривен, и короткой джинсовой юбке.