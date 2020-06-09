В крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики – СМИ

Актер принимал кокаин

Российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня устроил смертельное ДТП в Москве, уже задержали и привезли в полицейский отдел на допрос. Как оказалось, знаменитость употреблял не только алкоголь.

По информации РЕН-ТВ, результат медицинской экспертизы показал наличие в крови следов кокаина и каннабиноидов.

Актер Михаил Ефремов Фото: instagram.com/artist.efremov

На данный момент Михаила допрашивают и будут принимать решение касательно его ареста. Пока публично Ефремов не признал своей вины, а его адвокат заявил, что вскоре они подготовят всю информацию.

Как известно, ДТП произошло вечером 8 июня в Москве. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео момента смертельной аварии с участием Михаила Ефремова смотрите в нашем материале.

Также смертельную аварию, в которой погиб 57-летний водитель-курьер, уже прокомментировали его дочь, супруга и звездные коллеги.

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