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В кругу внуков: София Ротару показала семейное фото с дня рождения

Певица позирует со своими внуками – Софией и Анатолием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
София Ротару
София Ротару
Фото: Instagram.com

Советская и украинская певица София Ротару, которой сегодня исполняется 72 года, поделилась семейным фото со своими внуками – 18-летней Софией и 25-летним Анатолием. 

Как отметила свой юбилей София Ротару - смотрите видео:

На опубликованном снимке в социальной сети София Ротару позирует со своими внуками и собакой на зеленой лужайке своего загородного дома. День рождения культовая певица отмечает в темно-синем шифоновом платье в горошек. В объятиях старшего внука артистка выглядит очень счастливой. 

INSTAGRAM (@sofiarotaru.official)

Скриншот из соцсети

Фотографию 72-летняя артистка решила опубликовать без какой-либо подписи, оставь лишь смайлик в форме красного сердечка. В комментариях поклонники принялись поздравлять именинницу с днем рождения, желая своему кумиру долгих и счастливых лет жизни. Ко всему, фанаты не оставили без внимания внешний вид Ротару, в который раз отметив, что их любимая певица выглядит потрясающе. 

Также предлагаем вам подборку самых известных песен Софии Ротару за все годы ее творчества. Ко всему, мы опубликовали в честь ее 72-летия главных секреты красоты.

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