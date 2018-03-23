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В леггинсах и на каблуках: последний выход Кейт Миддлтон перед родами

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с подопечными благотворительной организации SportsAid

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Кейт Миддлтон. Фото: AFP
Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в лондонский Олимпийский парк, в спорткомплекс Коппер-бокс, где встретились с подопечными благотворительной организации SportsAid.

Также Кенсингтонский дворец официально сообщил, что это мероприятие стало для герцогини последним перед родами.

Беременная герцогиня, которая в апреле станет мамой в третий раз, появилась на публике в блузке от Hobbs Rosie, черных леггинсах и белом пальто от Goat.

Свой практичный наряд Кэтрин дополнила туфлями на каблуках и клатчем.

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Кейт Миддлтон
Фото: AFP
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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: AFP
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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: AFP

На днях  Кейт Миддлтон посетила симпозиум по вопросам детского психического здоровья, который состоялся в Лондоне. Кэтрин выбрала зеленое платье и пальто в тон от своего любимого бренда Jenny Packham.

Напомним, 17 марта Кейт Миддлтон с принцем Уильямом посетили лондонский Хаунслоу, где прошел традиционный парад Первого батальона Ирландской гвардии. На официальном мероприятии герцогиня появилась в однобортном пальто от Catherine Walker, которое надевала уже во время визита в Швецию в январе.

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принц Уильям Кейт Миддлтон Кэтрин
Источник: "Сегодня"

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