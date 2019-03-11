В Лондоне сносят легендарную статую Майкла Джексона – названа причина

Скандальный фильм о Майкле Джексоне спровоцировал цепную реакцию по всему миру

Майкл Джексон Фото: AFP

Скандальный фильм про Майкла Джексона, который недавно показал канал HBO, поднял целую волну негатива к покойной звезде. Сразу после выхода в фильма три крупнейшие радиостанции в Канаде сняли с ротации песни поп-короля.

А теперь реакция на киноленту проявилась и в Великобритании. Дело в том, что знаменитую скульптуру Майкла Джексона в Лондоне решили снести. Представители музея, которые были инициаторами демонтажа, поспешили объяснить свое решение. По информации CNN, памятник Майклу Джексону установили в 2014 году рядом с Национальным музеем футбола в Лондоне. Разноцветная 2-метровая скульптура запечатлела один из знаменитых образов артиста и была возведена на заказ друга певца, владельца футбольного клуба "Фулхэм" Аль-Файеда.

INSTAGRAM 7 Мар 2019 в 7:01 PST

Работники Национального музея футбола объяснили журналистам, что скандальный фильм "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland") повлиял на их решение, ведь музей стремится освещать историю без статуи такой противоречивой персоны.

"Национальный музей футбола сделал ряд изменений в своих выставках и объектах, которые демонстрировались на протяжении последних нескольких месяцев. В рамках наших текущих планов – представление истории, которую мы хотим рассказать, поэтому мы приняли решение убрать статую Майкла Джексона", – объяснили представители Национального музея футбола.

Кроме этого, компания ВВС прекратила запускать в эфир своего радио песни легендарного артиста.

Напомним, дочь поп-короля Майкла Джексона впервые прокомментировала скандальный фильм "Покидая Неверленд". Пэрис Джексон также попросила поклонников меньше интересоваться ее личной жизнью.

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