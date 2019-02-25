В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара 2019"

Съемочная группа "Сегодня" следит за всем, что происходит на красной дорожке

Красная дорожка "Оскара 2019" официально открыта Фото: instagram.com/theacademy

Американская киноакадемия официально открыла красную дорожку церемонии "Оскара 2019". Об официальном открытии торжественной красной дорожки киноакадемия сообщила в своем микроблоге Instagram.

Телеканал "Украина" стал эксклюзивным транслятором 91-й церемонии "Оскар". Трансляция начнется в 01:30, когда селебритиз выйдут на красную дорожку.

Этот вечер для зрителей канала "Украина" проведут Александр Скичко и Светлана Катренко, которые познакомят украинцев с картинами-номинантами, расскажут о самых громких скандалах кинопремии и раскроют все закулисные подробности церемонии.

В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара" Фото: пресс-служба канала "Украина" В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара" Фото: пресс-служба канала "Украина" В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара" Фото: пресс-служба канала "Украина" В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара" Фото: пресс-служба канала "Украина" В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара" Фото: пресс-служба канала "Украина" В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара" Фото: пресс-служба канала "Украина" В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара" Фото: пресс-служба канала "Украина" В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара" Фото: пресс-служба канала "Украина" 1/8

Напомним, съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре" сейчас а красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".

Отметим, что сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Также напомним, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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