В Лос-Анджелесе официально открыли красную дорожку "Оскара 2019"
Съемочная группа "Сегодня" следит за всем, что происходит на красной дорожке
Американская киноакадемия официально открыла красную дорожку церемонии "Оскара 2019". Об официальном открытии торжественной красной дорожки киноакадемия сообщила в своем микроблоге Instagram.
Телеканал "Украина" стал эксклюзивным транслятором 91-й церемонии "Оскар". Трансляция начнется в 01:30, когда селебритиз выйдут на красную дорожку.
Этот вечер для зрителей канала "Украина" проведут Александр Скичко и Светлана Катренко, которые познакомят украинцев с картинами-номинантами, расскажут о самых громких скандалах кинопремии и раскроют все закулисные подробности церемонии.
Напомним, съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре" сейчас а красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".
Отметим, что сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".
Также напомним, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".
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