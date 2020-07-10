В машине был не один: в деле о ДТП с Ефремовым новые детали

Появилось видео момента аварии с Михаилом Ефремовым с другого ракурса

Появились новые подробности смертельного ДТП, которое произошло по вине российского актера Михаила Ефремова. Недавно стало известно, что у актера отсудили крупную сумму денег из-за долгов за автомобиль.

Теперь же, в эфире шоу с Андреем Малаховым появился видеоролик, снятый совсем с другого ракурса, нежели предыдущие видео. На нем видно, что в момент аварии, кроме Михаила, в его автомобиле, предположительно, находился еще один человек.

Свое мнение по этому поводу высказал криминалист, пришедший на программу.

"Мы видим кроссовок. Мы видим, во что был обут актер. Предположить можно, что это одни и те же кроссовки. Все-таки, у нас в год совершается несколько десятков тысяч ДТП. По которым 80% – вообще видео отсутствуют. И доказывается виновность того или иного лица многочисленными экспертизами. Я не уверен, что органы предварительного следствия стали бы направлять уголовное дело в суд, имея на руках хотя бы один процент сомнения, то это лицо или не то. Поэтому данное видео ни о чем не говорит в этом деле. Главное – это многочисленные экспертизы и показания свидетелей", – объяснил мужчина.

Кадр из программы Андрея Малахова

Почему Михаил Ефремов содержит бывшую жену, смотрите в видео ниже:

Ранее мы сообщили, что подруга Ефремова объяснила, почему актер сел пьяным за руль в день ДТП.

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