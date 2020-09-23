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В Минске вынесли приговор мужчине, ставшему виновником смерти гитариста "Ляписа Трубецкого"

Сегодня, 10:03

Преступника приговорили к пяти годам лишения свободы

Мужчину, который в прошлом году напал на Руслана Владыко, гитариста и одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой", приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, сообщает INTERFAX.RU.

"Обвиняемый мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 144 УК) и краже (часть 2 статьи 205 УК). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима", – говорится в сообщении на Facebook помощника председателя Минского городского суда Надежды Антоник.

Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко
Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко
Фото: facebook.com/trubetskoy2014

Отметим, что преступление было совершено еще год назад. 6 июня 2019 года обвиняемый напал на улице Солтыса в Минске на Руслана Владыко, несколько раз ударил его. Тот упал и получил "тяжкие телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую по неосторожности его смерть".

Музыкант скончался на 46 году жизни 19 января 2020 года, не приходя в сознание.

Белорусская группа "Ляпис Трубецкой" была образована в 1989 году и прекратила деятельность в августе 2014 года, фактически распавшись на два коллектива: Brutto и Trubetskoy, где Владыко продолжил выступать в качестве гитариста.

Напомним, экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Михалок отреагировал на протесты в родной Беларуси.

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