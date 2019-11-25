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Известный 47-летний актер госпитализирован в Москве

Дмитрий Ульянов находится в тяжелом состоянии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Фото: Instagram.com

В Москве был срочно госпитализирован известный российский актер Дмитрий Ульянов с подозрением на инсульт. Отметим, что недавно 84-летний Армен Джигарханян также был экстренно госпитализирован.

Более подробно о состоянии здоровья Армена Джигарханяна смотрите в сюжете:

Как сообщает Telegram-канал 112, 47-летней звезде российских сериалов стало плохо, когда он находился дома. За последние сутки Дмитрий обращался за помощью к врачам дважды: сперва пожаловался на сильное головокружение, но от госпитализации отказался. После второго вызова медиков актеру пришлось отправиться в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения.

Отметим, что Дмитрий Ульянов известен благодаря ролям в десятках фильмах и сериалах, среди которых "Марш Турецкого", "Следствие ведут Знатоки", "72 метра", "Богиня: как я полюбила", "Московская сага" и другие.

Отметим, в последнее время в СМИ часто появляется информация о госпитализации 84-летнего Джигарханяна. Среди причин – обострение сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, гипертонический криз.

Ранее мы также писали, что известная французская актриса Катрин Денев оказалась в парижской больнице из-за инсульта.

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