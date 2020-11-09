В Москве похоронили Михаила Жванецкого
Церемония прощания прошла на Новодевичьем кладбище
Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище похоронили сатирика Михаила Жванецкого. Из-за коронавируса массового прощания не проводилось. Похороны прошли в закрытом формате, где были только самые близкие.
Попрощаться с Жванецким пришли певица Алла Пугачева и пародист Максим Галкин, актер Леонид Ярмольник, телеведущий Иван Ургант, певец Александр Розенбаум, сообщает ТАСС.
Могила Михаила Жванецкого расположена рядом с могилами режиссеров Галины Волчек и Марка Захарова. Отметим, что до последнего скрывалось место проведения похорон, а в СМИ лишь появлялись разные версии.
В октябре известный сатирик ушел со сцены и мечтал пожить простой жизнью без гастролей. Об этом рассказал друг Жванецкого диктор Владимир Березен изданию "Дни.ру."
"Хочу успеть побыть простым стариком, мечтаю успеть понять, какая бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную гонку", – вспомнил Березен.
О смерти Жванецкого сообщили 6 ноября. Ему было 86 лет.
Ранее мы рассказывали,каким запомним Михаила Жванецкого.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное