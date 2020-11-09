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В Москве похоронили Михаила Жванецкого

Сегодня, 17:42

Церемония прощания прошла на Новодевичьем кладбище

Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище похоронили сатирика Михаила Жванецкого. Из-за коронавируса массового прощания не проводилось. Похороны прошли в закрытом формате, где были только самые близкие.

Попрощаться с Жванецким пришли певица Алла Пугачева и пародист Максим Галкин, актер Леонид Ярмольник, телеведущий Иван Ургант, певец Александр Розенбаум, сообщает ТАСС.

Могила Михаила Жванецкого расположена рядом с могилами режиссеров Галины Волчек и Марка Захарова. Отметим, что до последнего скрывалось место проведения похорон, а в СМИ лишь появлялись разные версии.

Фото: Jvanetsky.ru

В октябре известный сатирик ушел со сцены и мечтал пожить простой жизнью без гастролей. Об этом рассказал друг Жванецкого диктор Владимир Березен изданию "Дни.ру."

"Хочу успеть побыть простым стариком, мечтаю успеть понять, какая бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную гонку", – вспомнил Березен.

О смерти Жванецкого сообщили 6 ноября. Ему было 86 лет.

Ранее мы рассказывали,каким запомним Михаила Жванецкого.

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