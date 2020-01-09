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В Москве после падения экстренно госпитализировали известного актера

87-летний актер травмировал бедро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Геннадий Юхтин
Геннадий Юхтин
Фото: Facebook

В Москве госпитализировали легендарного советского актера Геннадия Юхтина. 87-летний актер попал в больницу после неудачного падения. Отметим, что недавно 84-летний Армен Джигарханян также был экстренно госпитализирован.

Более подробно о состоянии здоровья Армена Джигарханяна смотрите в сюжете:

Как сообщает Telegram-канал Mash, Геннадий Юхтин сильно травмировал бедро. Добавим, что известность актеру принесла картина "Весна на Заречной улице" умершего весной 2019 года режиссера Марлена Хуциева.

"Народный артист России был доставлен в одну из московских клиник. Сейчас врачи обследуют его и выясняют, есть ли у него перелом", – сказано в сообщении.

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Отметим, что Геннадий (Гений) Юхтин снялся во многих кинолентах: "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Алые паруса", "Увольнение на берег", "Юнга со шхуны "Колумб", "Остров сокровищ", "Баллада о солдате", "Неуловимые мстители". В 2019 году ему даже удалось сняться в сериале "Хор", где он сыграл профессора. Сериал выйдет в 2020 году.

Ранее мы писали, что известная французская актриса Катрин Денев оказалась в парижской больнице из-за инсульта.

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