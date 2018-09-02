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В Москве прощаются с Иосифом Кобзоном: все подробности похорон певца

Кобзон скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Иосиф Кобзон умер 30 августа Фото: instagram.com/novosti_moscow
Иосиф Кобзон умер 30 августа Фото: instagram.com/novosti_moscow

В Москве состоялось прощание с советским и российским певцом Иосифом Кобзоном, который умер 30 августа. Певца, которого не стало после продолжительной борьбы с раком, похоронят сегодня, 2 сентября, на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Известно, что последний месяц знаменитый артист провел в реанимационном отделении московской частной клиники. Врачи сначала стабилизировали состояние Иосифа Давыдовича, однако три недели назад состояние певца резко ухудшилось, и в последние дни жизнь Кобзона поддерживали только аппараты. Неделю назад артист впал в кому, из которой так и не вышел.

Старт прощания с Иосифом Кобзоном был запланирован на 10 утра по московскому времени в Концертном зале им. П.И. Чайковского, однако в связи с большим количеством людей, желающих прийти и проститься с народным артистом СССР, начало мероприятия перенесли на 8 утра, сообщает Gazeta.ru.

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Похороны Иосифа Кобзона
Фото: instagram.com/starmoscownews

На похороны Иосифа Кобзона пришло больше шести тысяч человек, среди которых можно было увидеть как известных политиков, так и публичных личностей. Известно, что с певцом уже попрощались президент РФ Владимир Путин, российский премьер Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, хоккеист Владислав Третьяк, певец Прохор Шаляпин, бывший директор Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и народный артист России Владимир Винокур.

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На церемонии также присутствовали Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Михаил Турецкий, Евгений Петросян, Борис Моисеев, Диана Гурцкая, Григорий Лепс, Бари Алибасов, Василий Лановой, Виктор Дробыш, Зураб Церетели, Александр Ширвиндт, Лариса Долина, Лолита и многие другие – как уже было сказано, пришли едва ли не все. И даже те, кого некоторые журналисты не ожидали увидеть.

Со сцены вспомнили, что на прощание должен был явиться экс-глава "ДНР" Александр Захарченко, но "его убила бомба террористов".

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Из-за похорон перекрыли движение на московских улицах
Фото: instagram.com/novosti_moscow

Около 14 часов с телом Иосифа Давыдовича вынесли на улицу под песню "Как молоды мы были" и погрузили в катафалк, чтобы отправить на Востряковское кладбище. К слову, похороны пройдут во второй половине дня по еврейской традиции.

"На кладбище, в частности, будет произнесена молитва Кадиш на иврите, также прозвучат псалмы. Будет очень много раввинов, поскольку Кобзон был ярким и выдающимся представителем еврейской общины", – рассказал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как знаменитости отреагировали на смерть Иосифа Кобзона.

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Источник: "Сегодня"
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