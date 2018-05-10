В музее мадам Тюссо появились восковые копии Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл поженятся 19 мая

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

Музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился новыми восковыми фигурами – теперь там можно увидеть точные восковые копии Меган Маркл и принца Гарри.

Фото фигур были опубликованы на официальной страничке музея в Instagram. В комментариях поклонники будущей супружеской пары отметили, что от оригинала восковые копии почти не отличить. Принц Гарри предстал в синем элегантном костюме, а копию Меган нарядили в строгое платье-футляр темно-зеленого оттенка. Не забыли создатели и надеть на палец будущей супруги принца обручальное кольцо.

Восковые копии принца Гарри и Меган Маркл Фото: instagram.com/madametussauds

Восковая копия Меган Маркл Фото: instagram.com/madametussauds

Восковая копия Меган Маркл Фото: instagram.com/madametussauds

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро, а именно – 19 мая. Подготовка к этому дню идет полным ходом. Уже составлен детальный план дня, а также продуманы все мелочи, связанные с церемонией. Теперь стали известны новые подробности этого знаменательного события.

Напомним, сводный брат Меган Маркл написал письмо принцу Гарри с просьбой "не жениться на Меган". В письме, написанном от руки, которое было опубликовало изданием In Touch, сводный брат Меган Маркл, Томас Маркл-младший, рассказывает принцу Гарри, что "не слишком поздно" отказаться от женитьбы на его сестре.

Подробности свадьбы Меган Маркл и принца Гарри – смотрите видео:







