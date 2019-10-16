Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Нацотборе не смогут участвовать артисты, выступавшие в РФ с 2014 года

Организаторы объявили новое правило Нацотбора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:27
Финал Нацотбора на Евровидение 2019
Финал Нацотбора на Евровидение 2019
Фото: Сегодня

В феврале в Киеве будет проходить Нацотбор на Евровидение 2020, в результате которого определится представитель Украины на международном конкурсе. Отметим, 16 октября стартовал прием заявок на участие в Нацотборе.

Узнайте также имена первых участников песенного конкурса Евровидение 2020:

Напомним, прошлый Нацотбор запомнился скандалом, когда MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении 2019, так как в контракте были прописаны условия, среди которых отсутствие концертов в России. Их певица назвала "кабальными" и продолжила гастролировать по РФ. В итоге Украина не принимала участие в международном конкурсе.

Читайте также:
"Голосуйте за меня": MARUV номинирована на российскую премию MTV EMA

В связи с этим организаторы приняли решение внести изменения в правила Нацотбора, а именно: участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности в РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения Правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

Ранее мы также писали, когда будет проходить Нацотбор на Евровидение 2020. Отметим, международный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, Нидерланды.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Эпатажная MARUV выступила в московском метро: реакция соцсетей Евровидение 2020 в Роттердаме: ТОП-7 самых интересных мест в городе Евровидение 2020: названы первые участники конкурса
нацотбор на Евровидение MARUV Евровидение 2020
Реклама

Новости партнеров

Кинув вагітну: переможниця шоу
Кинув вагітну: переможниця шоу "Холостяк" відбила нареченого
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Народный артист России напал на врача с ножом
Народный артист России напал на врача с ножом
Активированный уголь: попробуй диету
Активированный уголь: попробуй диету

Популярные статьи

Сегодня, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 14:02Психология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

Вчера, 09:47Fun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

Вчера, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Вчера, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

Новости партнеров

Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Жареная цветная капуста в кляре
Жареная цветная капуста в кляре
Зворушливий момент Меган з сином показали всім: це лише початок
Зворушливий момент Меган з сином показали всім: це лише початок