В Нацотборе не смогут участвовать артисты, выступавшие в РФ с 2014 года

Организаторы объявили новое правило Нацотбора

Финал Нацотбора на Евровидение 2019 Фото: Сегодня

В феврале в Киеве будет проходить Нацотбор на Евровидение 2020, в результате которого определится представитель Украины на международном конкурсе. Отметим, 16 октября стартовал прием заявок на участие в Нацотборе.

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Напомним, прошлый Нацотбор запомнился скандалом, когда MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении 2019, так как в контракте были прописаны условия, среди которых отсутствие концертов в России. Их певица назвала "кабальными" и продолжила гастролировать по РФ. В итоге Украина не принимала участие в международном конкурсе.

В связи с этим организаторы приняли решение внести изменения в правила Нацотбора, а именно: участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности в РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения Правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

Ранее мы также писали, когда будет проходить Нацотбор на Евровидение 2020. Отметим, международный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, Нидерланды.

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