"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

"Няня Вика" находится в сознании

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая недавно исчезла из больницы, сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Подробностями болезни "Няни Вики" поделился музыкальный критик Сергей Соседов. Знаменитость заявил, что лично не видел Анастасию Заворотнюк, но знает, что она продолжает борьбу с тяжким недугом.

Сергей Соседов Фото: Instagram

"Я лично Настю не видел, но, говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда... Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо. Многие издания уже даже некрологи подготовили — это было еще в сентябре", — рассказал "Собеседнику" Сергей Соседов.

Также он заявил, что поддерживает семью актрисы и понимает, почему они сохраняют молчание: "А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? Люди знают, что ей плохо, но зачем это муссировать? От того, что об этом будут говорить, ей не станет лучше. Я целиком и полностью на стороне родственников, которые скрывают информацию. О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная".

Отметим, ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, а затем появилась информация, что актрису перевели в другую клинику.

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