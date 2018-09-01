В Одессе ограбили известную украинскую группу

Из автобуса группы СКАЙ злоумышленники вынесли все музыкальные инструменты

Группа СКАЙ. Фото: instagram/skaiband

31 августа во время гастролей был ограблен автобус украинской рок-группы СКАЙ. Об этом сообщил один из музыкантов коллектива.

Инцидент произошел возле одного из пляжных клубов Одессы. Из автобуса похитили все инструменты, в том числе две эксклюзивные гитары музыкантов.



Группа СКАЙ ищет свидетелей ограбления. Музыканты просят всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними через страницу Facebook. Нашедшему инструменты обещают вознаграждение в размере 2 тыс. долларов.

Напомним, на День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева обокрали российского блогера и музыканта Алексея Лебединского (Профессор Лебединский). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам музыканта, у него украли телефон во время прогулки на улице Сагайдачного.

Также мы сообщали, в Киеве в ночь на 20 августа на автозаправочной станции в Святошинском районе обокрали автомобиль известного украинского певца Петра Черного.