В Одессе ограбили известную украинскую группу
Из автобуса группы СКАЙ злоумышленники вынесли все музыкальные инструменты
31 августа во время гастролей был ограблен автобус украинской рок-группы СКАЙ. Об этом сообщил один из музыкантов коллектива.
Инцидент произошел возле одного из пляжных клубов Одессы. Из автобуса похитили все инструменты, в том числе две эксклюзивные гитары музыкантов.
Группа СКАЙ ищет свидетелей ограбления. Музыканты просят всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними через страницу Facebook. Нашедшему инструменты обещают вознаграждение в размере 2 тыс. долларов.
Напомним, на День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева обокрали российского блогера и музыканта Алексея Лебединского (Профессор Лебединский). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам музыканта, у него украли телефон во время прогулки на улице Сагайдачного.
Также мы сообщали, в Киеве в ночь на 20 августа на автозаправочной станции в Святошинском районе обокрали автомобиль известного украинского певца Петра Черного.