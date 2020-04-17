В одном белье: Анна Седокова впечатлила эротическим снимком со своим мужчиной

Певица позирует в откровенной позе перед зеркалом

Украинская певица, экс-солистка культовой украинской группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая 25 лет молчала о сексуальном домогательстве, восхитила поклонников откровенным снимком со своим возлюбленным – Янисом Тиммой. Пара проводит вместе время на карантине и балует поклонников эротическими кадрами.

Так, на официальной странице в Instagram Анна опубликовала совместный кадр со своим мужчиной, на которой они вместе позируют в одном лишь только белье перед зеркалом. Седокова приняла сексуальную позу, а также надела микро-белье, чтобы подчеркнуть свои формы. Звезда призвала подписчиков оставаться дома и не нарушать правил самоизоляции. В комментариях фанаты разделились на два лагеря – тех, кто осудил певицу за откровенный кадр, и тех, кому снимок пришелся по душе.

Анна Седокова с Янисом Тиммой Фото: instagram.com/annasedokova

Напомним, что Анна Седокова больше не скрывает свои отношения с новым возлюбленным – 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пресса обвиняет артистку в том, что она увела женатого мужчину из семьи. Более того, вокруг звездной любовной истории разразился настоящий скандал.

Напомним, недавно Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой завели собаку:

Избранник Анны Седоковой бросил свою супругу с маленьким сыном, после чего на певицу посыпалась волна негативных комментариев. Спортсмен после встречи со звездой сразу же удалил все снимки с женой в социальных сетях. По его словам, он развелся с женой Саной еще полгода назад. Вот только для супруги такое заявление стало огромной неожиданностью после девяти лет отношений.

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