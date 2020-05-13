В одной постели: DZIDZIO и Оля Цибульская заинтриговали новым клипом на песню "Киця"

В новой видеоработе между коллегами кипит страсть

Украинские артисты DZIDZIO и Оля Цибульская, которая недавно показала, чем занимается на карантине, после 3 лет молчания выпустили новый совместный клип на песню "Киця". Артисты после выпуска нашумевшей дуэтной композиции "Чекаю.Цьом", сняли еще одну совместную работу. Автором слов и музыки к композиции выступила Цибульская.

Дуэт проговорился, что клип снимать они не собирались. Идея появилась, когда оба сидели в телефонах. DZIDZIO показал Цибульской видео, которое его смартфон сам смонтировал с кадров, где он тайком снимал Олю, пока та не догадывалась. В новой видеоработе между коллегами кипит страсть – постельные сцены и битье посуды.

Напомним, что Оля Цибульская и DZIDZIO (Михаил Хома) дружат уже давно. В мае 2018 года артисты стали крестными родителями. Надя, которая уже давно является музой и главной вдохновительницей группы DZIDZIO, родила своего первенца – сына Дениса, а Олю и Михаила пригласила стать его крестными родителями.

Также недавно Оля Цибульская призналась, почему не показывает мужа.

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