В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Елены Зеленской

Жена президента чувствует себя лучше

12 июня стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Ее болезнь официально подтвердили в Офисе президента Украины. Во вторник, 30 июня, сообщается, что супруге Владимира Зеленского постепенно становится лучше.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день Елена Зеленская все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", – говорится в сообщении Telegram-канала Офиса президента.

Подробнее о коронавирусе у Елены Зеленской смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что все члены семьи президента Украины, включая самого Владимира Зеленского, прошли тестирование. Коронавирус ни у кого из них не подтвердился.

В пресс-службе главы государства также отметили, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности регулярно проходила тестирование на COVID-19.

Также Елена Зеленская прокомментировала свое заражение коронавирусом и напомнила о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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